El ministerio de Transportes acometerá mejoras en las carreteras nacionales 525, 640 y 541

El Gobierno central acaba de adjudicar tres contratos de emergencia por un importe conjunto de 6,9 millones de euros para reparar firmes en varias carreteras estatales de la provincia de Pontevedra. Las actuaciones se ejecutarán en catorce concellos y afectarán a la A-55, VG-20, N-541, N-550, N-640 y N-525, con el objetivo de reforzar la seguridad viaria tras el deterioro registrado en los últimos meses por las intensas lluvias del invierno. El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, defendió que «o Goberno de España está a dar unha resposta inmediata a unha situación que afectaba á seguridade e ao confort da circulación nas estradas estatais da provincia» y subrayó que las obras permitirán «corrixir os danos ocasionados polo progresivo deterioro dos firmes».

La actuación de mayor cuantía se concentrará en la A-55 y en la VG-20, con una inversión de 3.088.015 euros. Los trabajos se desarrollarán en tramos de estas vías a su paso por Tui, Mos y Vigo, donde se acometerá la reparación del firme para mejorar las condiciones de circulación en dos ejes de elevada intensidad de tráfico. El segundo contrato, dotado con 2.505.386 euros, permitirá actuar en distintos puntos de la N-550, la N-640 y la N-525. En este caso, las obras se repartirán entre los municipios de Pontecesures, Valga, Caldas de Reis, Silleda, Vila de Cruces, Agolada, Lalín y Dozón. La intervención afectará, por tanto, tanto a carreteras del eje atlántico como a vías interiores que vertebran las comunicaciones de Deza. El objetivo será reparar los daños detectados en el pavimento y garantizar unas condiciones adecuadas de tránsito en tramos que soportan una circulación constante de vecinos, transporte profesional y conexiones comarcales.

La N-541 contará con una tercera actuación específica, con un presupuesto de 1.306.365 euros. Las obras se ejecutarán entre Forcarei, Cerdedo Cotobade y Pontevedra. En este caso, la reparación del firme busca corregir las patologías acumuladas en la calzada y mejorar la seguridad en un corredor muy utilizado en los desplazamientos entre Tabeirós- Montes y Pontevedra.

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Los tres contratos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, lo que permitirá iniciar de forma inmediata unas obras que el Gobierno considera urgentes. Losada incidió en que las actuaciones servirán para «reforzar a seguridade viaria nunha rede pola que transitan diariamente milleiros de persoas». La Subdelegación enmarca estas intervenciones en el compromiso del Ejecutivo con la conservación y modernización de las infraestructuras viarias estatales, así como con la mejora de la movilidad en las principales vías de comunicación de la provincia.