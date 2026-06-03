Luca Rial Gerpe, de Santa Comba, gana el concurso de la Asociación Feiral

Dos alumnos del IES Terras do Xallas lograron el primer y segundo premio del II Concurso Literario As Feiras Tradicionais Galegas, convocado por la Asociación Feiral Semana Verde. La tercera posición fue para una estudiante del CPI Poeta Uxío Novoneyra de Seoane do Courel, en Folgoso do Courel.

El vencedor fue Luca Manuel Rial Gerpe, que cursa primero de ESO en el mencionado instituto de Santa Comba. Presentó un trabajo que llevaba por título Na casa dun labrador para que entraran cartos tiñan que vender algo primeiro y en esta creación relata cómo eran las ferias en su municipio y qué utilidad tenían. Aporta anécdotas y reflexiones sobre el hilo conductor de que los mercados servían para intercambiar y hacerse con productos menos habituales en las casas como aceite o pescado, en las zonas de interior.

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Álex Ameijeiras Grille, que cursa cuarto de la ESO en el mismo centro, escribió el texto Santa Comba, a terra onde se remexía o carto. Su entrevistado, un vecino de Carballo, describe cómo se iba a las ferias, de los tratos y de lo que se hacía por las tardes. Irene López Lago, de tercero de la ESO, presentó el trabajo As feiras de Seoane con Teresa , una conversación con su abuela en la que emplean variantes dialectales de la zona. El primer premio consiste en un vale de 500 euros y los dos siguientes se llevan 300 y 200 euros, respectivamente.