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Lalín saca a concurso el servicio municipal de conciliación

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El Concello de Lalín licita por un importe máximo de 569.287 euros anuales su programa municipal de conciliación. Las actividades durante el período lectivo se presentan en los colegios Manuel Rivero, así como los de Prado, Cercio y Vilatuxe, mientras que las demás corresponden a períodos vacacionales para los escolares. Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 7 de julio.

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