Lalín saca a concurso el servicio municipal de conciliación
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Concello de Lalín licita por un importe máximo de 569.287 euros anuales su programa municipal de conciliación. Las actividades durante el período lectivo se presentan en los colegios Manuel Rivero, así como los de Prado, Cercio y Vilatuxe, mientras que las demás corresponden a períodos vacacionales para los escolares. Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 7 de julio.
- Gardacostas rescata el cuerpo de una persona ahogada en Baredo (Baiona)
- Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
- El Concello de San Xoán de Río, en Ourense, primer municipio gallego que se adhiere a una cooperativa de gestión energética
- Reabre al tráfico el túnel de Beiramar en Vigo después de una hora cerrado por riesgo de inundación
- Un pescador muere en Udra y encuentran en Baiona el cuerpo del bañista desaparecido en Barra
- El Celta confirma el primer fichaje del verano: Aleix Febas ya es celeste
- El DIFAS espolea las facturaciones de los negocios y potencia la marca Vigo
- Música y memoria por los 100 años del palco