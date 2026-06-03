Lalín aplaude a su brújula dorada

El salón de plenos de Lalín se vistió de gala para rendir un caluroso y emotivo homenaje a la balonmanista local Cecilia Cacheda, flamante campeona de la EHF European Cup con el Mecalia Atlético Guardés. La central lalinense estuvo arropada en por una nutrida representación de familiares, amigos, miembros de la Federación Galega de Balonmán y representantes de la corporación municipal, quienes quisieron sumarse al reconocimiento de un hito histórico para el deporte de la localidad.

El acto comenzó con las intervenciones de las autoridades y directivos presentes. En primer lugar, Mario López, expresidente del Balonmán Lalín, tomó la palabra para ensalzar la figura de la jugadora y el orgullo que supone este título para el municipio, asegurando que «en Lalín temos de todo e faltábanos unha campiona de Europa». A continuación, intervino el directivo de la federación autonómica, Rubén González, quien disculpó la ausencia del presidente del ente federativo, Bruno López. González no escatimó en elogios hacia la trayectoria de la central, destacando de manera especial las incontables horas «de adestramento, sacrificio, traballo y superación de lesións» que la homenajeada ha tenido que afrontar para llegar a lo más alto del balonmano continental.

El momento más esperado llegó cuando la propia Cecilia Cacheda se dirigió a los presentes. La jugadora reivindicó con orgullo su cuna deportiva: «Se hoxe estou aquí e por todo o que comezou en Lalín, onde descubrín valores que me acompañarán durante toda a vida como o esforzo, compromiso, compañerismo e constancia». Tras sus palabras, se procedió al tradicional intercambio de obsequios. La campeona de Europa recibió un diploma conmemorativo por parte del Concello de Lalín. Por su parte, la central correspondió al gesto institucional obsequiando a la administración local con una camiseta del conjunto baixomiñoto.

Noticias relacionadas

Acto seguido, Cacheda plasmó su firma en el Libro de Honra de Lalín, dejando un mensaje que gustó a los asistentes: «Moitas grazas por recoñecer sempre o meu traballo. A miña maior victoria sempre será ser de Lalín». El broche de oro a este sencillo acto institucional lo puso el alcalde de Lalín, José Crespo, que cerró la recepción institucional destacando el legado que la jugadora deja para las futuras generaciones de deportistas locales, concluyendo que «cada pobo ten os seus referentes e a partir de ahora Cecilia Cacheda é un referente para este pobo no mundo do deporte».