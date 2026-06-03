Kike Varela, Kid Mount y Ünder & Diego Flâneur el viernes en el Son de Lagar

La Feira da Sidra de A Estrada suma este año una novedad. La decimotercera edición del evento incorporará Son de Lagar, una cita musical que se celebrará en la noche previa y que nace con vocación de permanencia.

Concretamente, el estreno de este nuevo microfestival tendrá lugar este viernes, 5 de junio, a partir de las 22.30 horas en la Praza da Constitución, con la finalidad de abrir apetito de cara a la cita gastronómica del sábado, que promete congregar a centenares de personas.

El cartel estará formado por Kid Mount, artista de Xinzo de Limia considerado uno de los nombres revelación y con mayor proyección de la nueva música urbana gallega, pionero incorporando la lengua autóctona a sonoridades como el reguetón, el electrolatino y la electrónica contemporánea.

Junto a él actuarán Ünder & Diego Flâneur, dos artistas lucenses cuya propuesta transita por diferentes géneros y ritmos con influencia del hip hop. A través de referencias procedentes del cine, el arte o la propia música construyen un imaginario amplio y diverso.

La programación se completará con Kike Varela, DJ y productor gallego con trayectoria nacional e internacional que ha compartido escenario con algunas de las principales figuras de la música electrónica mundial.

Por su parte, el alcalde, Gonzalo Louzao Dono, explicó que esta nueva propuesta fue concebida para «dar unha maior dimensión á Feira da Sidra» y convertir la noche previa en un espacio de encuentro alrededor de la música y el espíritu festivo. Además, agradeció públicamente la implicación del Xacobeo, cuya financiación ha permitido poner en marcha esta primera edición con un plantel formado por algunos de los artistas más cotizados de la escena gallega actual.

De este modo, Son de Lagar se presenta como el pistoletazo de salida de un fin de semana que tendrá en el que la Feira da Sidra será la principal protagonista, lo cuál explica también el nombre con el que se decidió acuñar la iniciativa.

Este será, además, el último evento que albergarán la carpa y el escenario ubicados ante la casa consistorial desde el pasado 15 de mayo, con el Latexo Fest como previa a la Festa do Salmón.

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Así pues, las expectativas son altas para uno de los fines de semana más importantes del calendario festivo estradense, y mientras tanto, la venta anticipada de vasos para degustar las sidras de los 24 lagares participantes regresa hoy al Novo Mercado. Desde la organización recomienda adquirirlos previamente para evitar colas y agilizar las degustaciones. Además, la música continuará el sábado con las actuaciones de Galifunk y Señora DJ durante la mañana y de Son das Tabernas a partir de las 19.30 horas.