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48ª Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia

Festur ensancha su mapa y reúne en Silleda 66 fiestas de interés turístico gallegas

La organización destaca el incremento del 10% en el número de fiestas participantes, representando a 50 ayuntamientos y geodestinos gallegos

Xenerais da Ulla en la anterior edición de Festur.

Xenerais da Ulla en la anterior edición de Festur. / Cedida

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Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Silleda

La XII Feria de Fiestas de Interés Turístico, Festur 2026, reunirá en Silleda 66 celebraciones de las cuatro provincias gallegas entre el 4 y el 7 de junio. El certamen se celebrará conjuntamente con el salón de turismo Turexpo Galicia y de forma paralela a la 48ª Abanca Semana Verde de Galicia.

La organización destaca que se trata de un 10% más de fiestas que el año pasado y de la mayor cifra desde la puesta en marcha de Festur, en 2014. La cita cuenta con el apoyo de la Axencia Turismo de Galicia.

Las fiestas participantes, con reconocimiento internacional, nacional o autonómico, estarán representadas a través de 50 ayuntamientos y geodestinos. En sus espacios mostrarán material promocional y parte de ellos desarrollarán actividades en los stands o en un área común, con degustaciones y exhibiciones vinculadas al carácter de cada celebración.

Entre las fiestas presentes figuran la Festa do Pemento de A Arnoia, la Romaría Vikinga de Catoira, la Festa do Queixo de Arzúa, la Festa do Cocido de Lalín, la Festa do Marisco de O Grove, la Festa do Polbo de O Carballiño, la Rapa das Bestas de Viveiro, la Festa da Dorna de Ribeira, la Festa do Viño de Amandi de Sober o las fiestas de San Roque y la Festa da Ameixa de Carril, en Vilagarcía de Arousa.

También estarán representadas celebraciones de Silleda, como los Xenerais do Ulla, la Festa da Tortilla de Laro y la Empanada de Bandeira, además de otras citas de municipios como Ferrol, Mondoñedo, Ribadavia, Tui, Viana do Bolo, Muros, Padrón, Quiroga, Ortigueira, Boiro, Boqueixón, Teo, Touro y Vedra, entre otros.

El programa incluirá exhibiciones de las palilleiras de la Mostra do Encaixe de Camariñas, la elaboración de una alfombra del Corpus de Ponteareas y demostraciones de un alfarero en el stand de la Mostra de Olería de Buño, de Malpica de Bergantiños, el jueves por la tarde y durante toda la jornada del domingo.

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Además, varias fiestas ofrecerán degustaciones de productos y platos asociados a sus celebraciones, como el Xamón de A Cañiza, el Requeixo e Mel de As Neves, la Pataca de Coristanco, el Carneiro ao Espeto de Moraña, el Pan de Cea, la Empanada de A Bandeira, el Pincho Irmandiño de Vimianzo, el Pan de Mortos de la Semana Santa de Viveiro o productos de la Ribeira do Ulla, entre ellos vinos y Galo de Curral de Vila de Cruces.

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