Festur ensancha su mapa y reúne en Silleda 66 fiestas de interés turístico gallegas

La XII Feria de Fiestas de Interés Turístico, Festur 2026, reunirá en Silleda 66 celebraciones de las cuatro provincias gallegas entre el 4 y el 7 de junio. El certamen se celebrará conjuntamente con el salón de turismo Turexpo Galicia y de forma paralela a la 48ª Abanca Semana Verde de Galicia.

La organización destaca que se trata de un 10% más de fiestas que el año pasado y de la mayor cifra desde la puesta en marcha de Festur, en 2014. La cita cuenta con el apoyo de la Axencia Turismo de Galicia.

Las fiestas participantes, con reconocimiento internacional, nacional o autonómico, estarán representadas a través de 50 ayuntamientos y geodestinos. En sus espacios mostrarán material promocional y parte de ellos desarrollarán actividades en los stands o en un área común, con degustaciones y exhibiciones vinculadas al carácter de cada celebración.

Entre las fiestas presentes figuran la Festa do Pemento de A Arnoia, la Romaría Vikinga de Catoira, la Festa do Queixo de Arzúa, la Festa do Cocido de Lalín, la Festa do Marisco de O Grove, la Festa do Polbo de O Carballiño, la Rapa das Bestas de Viveiro, la Festa da Dorna de Ribeira, la Festa do Viño de Amandi de Sober o las fiestas de San Roque y la Festa da Ameixa de Carril, en Vilagarcía de Arousa.

También estarán representadas celebraciones de Silleda, como los Xenerais do Ulla, la Festa da Tortilla de Laro y la Empanada de Bandeira, además de otras citas de municipios como Ferrol, Mondoñedo, Ribadavia, Tui, Viana do Bolo, Muros, Padrón, Quiroga, Ortigueira, Boiro, Boqueixón, Teo, Touro y Vedra, entre otros.

El programa incluirá exhibiciones de las palilleiras de la Mostra do Encaixe de Camariñas, la elaboración de una alfombra del Corpus de Ponteareas y demostraciones de un alfarero en el stand de la Mostra de Olería de Buño, de Malpica de Bergantiños, el jueves por la tarde y durante toda la jornada del domingo.

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Además, varias fiestas ofrecerán degustaciones de productos y platos asociados a sus celebraciones, como el Xamón de A Cañiza, el Requeixo e Mel de As Neves, la Pataca de Coristanco, el Carneiro ao Espeto de Moraña, el Pan de Cea, la Empanada de A Bandeira, el Pincho Irmandiño de Vimianzo, el Pan de Mortos de la Semana Santa de Viveiro o productos de la Ribeira do Ulla, entre ellos vinos y Galo de Curral de Vila de Cruces.