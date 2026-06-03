La Feira Abanca Semana Verde de Galicia arranca en Silleda con récord de expositores

La Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia abrirá este jueves las puertas de su 48ª edición en el recinto ferial de Silleda, donde se celebrará hasta el domingo con entrada gratuita. En la inauguración oficial, fijada para las 17:30 horas, está prevista la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, entre otros representantes institucionales.

El certamen alcanza este año su mejor cifra de expositores directos de los últimos 19 años, con 793 empresas y entidades de seis países, un 4,6% más que en la pasada edición. A ellos se suman 423 firmas representadas, un 16,2% más, procedentes en conjunto de 28 países. La superficie neta asciende a 25.003 metros cuadrados y supera los 75.500 metros cuadrados brutos si se incorporan las áreas destinadas a actividades.

La organización destaca también los nuevos registros de sus salones de turismo y alimentación. Turexpo Galicia llega a 129 expositores, un 12% más que el año pasado, y alcanza los 1.634 metros cuadrados netos de superficie, casi un 1% más que en su mejor edición. Por su parte, Salimat Abanca reúne a 297 expositores, un 3,1% más que en 2025.

La feria mantiene su carácter multisectorial, con presencia de alimentación, turismo, caza, pesca y naturaleza, belleza, ganadería, bioenergía, pequeña maquinaria, herramienta, mobiliario y artesanía, entre otros ámbitos. La propuesta expositiva se complementará con más de 200 actividades de carácter profesional y lúdico, dirigidas tanto a profesionales como al público general.

Acceso gratuito y párking

El acceso al recinto será gratuito por decimosexto año consecutivo. Los visitantes solo tendrán que abonar el aparcamiento, con un precio de 3 euros que, según la organización, se destinará de nuevo a incrementar la calidad del programa de actividades.

Salimat Abanca volverá a ser punto de encuentro para el sector alimentario y gastronómico. Sus Encuentros Internacionales de Compradores, organizados con el apoyo del Instituto Galego de Promoción Económica, permitirán a empresas reunirse con 31 importadores y distribuidores de 15 países. Además, el área Alinova mostrará más de 50 innovaciones, entre ellas propuestas como bombones de queso y vino o aceite infusionado con chocolate Dubái. Su programa incluirá también catas, showcookings con chefs reconocidos, talleres de cocina, el concurso popular de tortilla española, el Encuentro de Creadores Digitales y conferencias técnicas vinculadas al sector alimentario.

Turexpo Galicia y Festur, celebradas con el respaldo de la Axencia Turismo de Galicia, reunirán a empresas y entidades del sector turístico. En este marco participarán 50 concellos, que promocionarán 66 fiestas gallegas de interés turístico, la mayor cifra alcanzada por este evento. En su vertiente profesional se celebrará la Bolsa de Contratación Turística, con 32 turoperadores con presencia en 13 países.

En el ámbito de la caza, la pesca y la naturaleza, Fecap Abanca ofrecerá una amplia programación con una muestra de perros de caza de más de 500 ejemplares de razas de Europa y Estados Unidos, monográficos de distintas razas, exhibiciones de cetrería y tiro con arco, un simulador, una exposición de trofeos de caza, demostraciones de montaje de mosca para pesca y la presentación del libro La mosca de salmón.

La segunda edición de Intermax Beauty Show tendrá como una de sus principales citas La gran batalla, una competición de barbería con participantes de distintos puntos de España y Portugal en cuatro categorías y más de 10.000 euros en premios. También se desarrollarán talleres de styling masculino y femenino con expertos en peluquería y estética.

Las actividades caninas y ecuestres volverán a formar parte del programa, con competiciones de agility, propuestas vinculadas al Can de Palleiro, una exhibición de la Unidad Cinológica del Tercio Norte de Infantería de Marina, el XIII Galician Championship E.C.A.H.O Internacional C de caballos árabes y el espectáculo La leyenda del pájaro azul, con 25 animales en escena.

El área ganadera contará con exposiciones y concursos morfológicos de razas autóctonas de Galicia, exhibiciones de doma de alta escuela, una rapa das bestas con yeguas de Pura Raza Galega, una muestra de ovino selecto, la presentación de la Federación Española de Razas Minoritarias Porcinas, el XXVIII Monográfico de Ganado Porcino y distintas jornadas técnicas sobre digitalización, sostenibilidad, valorización energética y futuro del sector agroganadero.

Vegalsa-Eroski

Por su parte, Vegalsa-Eroski participará en el pabellón 1 con una programación propia vinculada a la alimentación y al producto gallego. La compañía desarrollará una cata de alimentos de su marca Sannia, una degustación de pollo, Biscuits Galicia y un toque dulce durante la jornada del domingo, además de una selección de proveedores colaboradores. También habrá actividades para niños y niñas de entre 5 y 10 años, con talleres sobre el producto del mar y una propuesta de cocina dirigida al público infantil.

Su stand acogerá, asimismo, sesiones de showcooking del cocinero Xoán Crujeiras abiertas al público, el sábado y el domingo, y repartirá bolsas reutilizables durante las cuatro jornadas de feria, con vales de descuento para canjear en sus establecimientos de Galicia, Asturias y Castilla y León.

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Vegalsa-Eroski cuenta en Galicia, Asturias y Castilla y León con 291 establecimientos propios y franquiciados bajo enseñas como Eroski Center, Eroski City, Autoservicios Familia, Cash Record y Eroski Rapid, además de las plataformas de productos frescos de A Coruña y de redistribución en Vigo y Ourense.