A Estrada destina 30.000 euros a ayudas para nuevas empresas

El Concello de A Estrada ha convocado una nueva edición de las ayudas municipales destinadas a apoyar la creación de empresas, una línea de subvenciones que cuenta con una dotación total de 30.000 euros. Cada beneficiario podrá recibir hasta un máximo de 2.000 euros, siempre que la ayuda no supere la inversión inicial realizada para poner en marcha el negocio.

Estas ayudas están dirigidas a empresarios individuales y pequeñas y medianas empresas que hayan iniciado su actividad entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Entre los requisitos establecidos figura que la empresa tenga su domicilio fiscal y social en A Estrada, que sea viable desde el punto de vista técnico, económico y financiero y que no mantenga deudas con las administraciones públicas.

También podrán optar a las subvenciones los traspasos de negocios que no tengan vinculación familiar.

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El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 15 de junio. La tramitación deberá realizarse a través de la sede electrónica municipal, donde ya está habilitado el procedimiento correspondiente.