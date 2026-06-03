Obras de humanización
Cortan la Avenida do Parque de Silleda el jueves y el viernes
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Avenida do Parque de Silleda permanecerá cortada al tráfico desde las 8:00 horas de este jueves, 4 de junio, hasta las 19:00 del viernes, día 5, para realizar trabajos de relleno de los jardines con tierra vegetal y del fresado del pavimento de las aceras en el primer tramo de la Avenida do Parque.
Para facilitar el tránsito, la Rúa do Agro (antiga Quintás), frente al antigo consistorio, cambia temporalmente su sentido de circulación. Desde el Concello se recomienda, para una mayor fluidez del tráfico, emplear también el vial de Toxa–Escuadro.
Cabe señalar que la calle Santa Olaia continúa cortada por las obras de instalación de piedra.
- Portugal ultima su primera línea de Alta Velocidad hacia España: los trenes con los últimos materiales ya circulan por ella
- El cuerpo momificado hallado en Monteferro corresponde al de un vecino de Cangas
- Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
- El Concello de San Xoán de Río, en Ourense, primer municipio gallego que se adhiere a una cooperativa de gestión energética
- Otro hito del Vigo Vertical empieza a asomar en el centro de la ciudad: «Tendremos una sola estación de tren»
- El dueño de la presunta nueva aerolínea con base en Galicia fundó otra similar y sin actividad en Mallorca en 2022
- Problemas con el examen de la PAU de Dibujo Técnico en Galicia: profesores piden la dimisión del grupo que hizo el examen
- Polémica en la PAU: profesores de Historia protestan por una pregunta del examen de Historia de España sobre socialismo y anarquismo