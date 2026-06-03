Cortan la Avenida do Parque de Silleda el jueves y el viernes

La Avenida do Parque de Silleda permanecerá cortada al tráfico desde las 8:00 horas de este jueves, 4 de junio, hasta las 19:00 del viernes, día 5, para realizar trabajos de relleno de los jardines con tierra vegetal y del fresado del pavimento de las aceras en el primer tramo de la Avenida do Parque.

Para facilitar el tránsito, la Rúa do Agro (antiga Quintás), frente al antigo consistorio, cambia temporalmente su sentido de circulación. Desde el Concello se recomienda, para una mayor fluidez del tráfico, emplear también el vial de Toxa–Escuadro.

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Cabe señalar que la calle Santa Olaia continúa cortada por las obras de instalación de piedra.