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Cerdedo Cotobade cede dos inmuebles a los vecinos

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Cerdedo Cotobade ha iniciado los trámites para ceder gratuitamente dos inmuebles municipales. Se trata de la antigua escuela de Caroi durante 20 años a la asociación de vecinos de Santiago de Caroi y la Casa do Pobo de Aguasantas durante 5 años a la asociación de vecinos de Penelas.

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