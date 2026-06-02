Silleda debate hoy cambios en el vivero, el PEF y bonificaciones del IBI agrario

El Concello de Silleda celebra este martes, 2 de junio, a las 10:00 horas, un pleno municipal ordinario en el que se abordarán varios asuntos de contenido económico y administrativo.

Entre los puntos destacados figura el Plan Económico Financiero (PEF), que vuelve a debate después de no prosperar en marzo por el rechazo de PP y BNG y tras nuevas conversaciones entre los grupos. La corporación tratará también cambios en el vivero municipal de empresas de Área 33, tanto en su reglamento interior como en el precio público, además de una modificación del cuadro de personal funcionario y una modificación de créditos.

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El orden del día incluye, asimismo, la propuesta de bonificación del IBI para explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales; beneficia a 318 titulares y 391 referencias catastrales. Y el gobierno dará cuenta del período medio de pago a proveedores en el primer trimestre.