El roadshow de los lácteos europeos llega a Silleda para promover sus beneficios saludables

El roadshow de los lácteos europeos recalará los días 4 y 5 de junio en el recinto ferial de Silleda, dentro de la campaña «Cuenta con los lácteos europeos», impulsada por la Organización Interprofesional Láctea (InLac) con apoyo de la Unión Europea para el periodo 2025-2028.

La iniciativa consiste en un autobús itinerante por España, vinilado para la ocasión por el ilustrador Óscar Alonso, conocido como @72kilos. La unidad móvil estará instalada en el Paseo Central, junto al lateral del pabellón 1, y atenderá a los medios el viernes 5 de junio a las 11.00 horas.

El espacio ha sido acondicionado para acercar al consumidor urbano los beneficios saludables de los lácteos y el compromiso del sector con la sostenibilidad. En su interior, los visitantes podrán ver un vídeo infográfico, conocer las redes sociales de la campaña y participar en «la ruleta láctea de la suerte», con premios directos.

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La campaña anima a consumir tres lácteos al día, apostar por productos europeos y adoptar hábitos como evitar el desperdicio alimentario o utilizar bolsas reutilizables. Tras esta parada, el roadshow continuará hacia Zamora, Ávila, Pamplona, Zaragoza y Barcelona.