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Premio de relato a una alumna del Golmar

Carla Merino Suárez.

Carla Merino Suárez.

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La alumna del CEIP Xesús Golmar de Lalín Carla Merino Suárez ganó el segundo premio de un concurso de microrelatos de la RAG y PuntoGal. Su obra, O espello, concursó en categoría infantil.

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