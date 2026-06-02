Ruta jacobea
Peregrinus Dezae reorienta su cometido hacia la promoción cultural y el trabajo asociativo del Camino
El Concello de Lalín asume la acogida institucional con la apertura de la nueva Oficina del Peregrino en la histórica Casa de Don Álvaro
El 31 de mayo de 2026 marca un punto de inflexión histórico para el Camino de Santiago en la comarca dezana, un día de profundos cambios donde la Asociación Peregrinus Dezae redefine por completo su misión estratégica. Tras años de una entrega encomiable, la entidad ha decidido reorientar sus objetivos prioritarios, poniendo fin a su tradicional actividad directa de información, apoyo y servicio al caminante que venía prestando de forma ininterrumpida en su sede de las Galerías Colón de Lalín.
A partir de este momento, el nuevo cometido de Peregrinus Dezae se centrará en el «fortalecimiento de su trabajo asociativo, cultural y de promoción del Camino desde otras perspectivas igualmente valiosas», según Daniel Antelo. Lejos de significar una despedida de las rutas jacobeas, esta transformación representa una evolución natural para potenciar la divulgación del rico patrimonio comarcal y la preservación de las esencias históricas de la peregrinación desde un plano más asociativo y de gestión. Este necesario relevo en la primera línea de atención al público se realiza bajo un clima de respeto mutuo y colaboración con el Concello de Lalín, que asume la responsabilidad de la acogida institucional mediante la apertura de la nueva Oficina del Peregrino en la histórica Casa de Don Álvaro. Este remozado espacio público nace con la firme vocación de mantener encendida la llama de la hospitalidad y de garantizar una cobertura integral de asesoramiento para todos los peregrinos.
La transición permite recordar con orgullo y gratitud el legado imborrable de los voluntarios de la asociación, quienes con su esfuerzo silencioso consiguieron consolidar a Lalín como un referente internacional de hospitalidad, asegurando siempre que «el principal objetivo seguirá siendo el mismo: atender y acompañar a quienes eligen recorrer nuestros caminos» en busca de fe, cultura y superación personal. Con la satisfacción del deber cumplido y la mirada puesta en el porvenir, Antelo cierra un ciclo ejemplar de voluntariado para dar la bienvenida a una estructura administrativa renovada «que recogerá ese testigo» con plenas garantías. De este modo, la comarca celebra una feliz alianza entre el pasado y el futuro, blindando la atención al peregrino como una prioridad absoluta y asegurando que las sendas de Lalín sigan siendo un espacio de encuentro universal, espiritualidad activa y acogida entrañable para los miles de viajeros que cada año cruzan su geografía rumbo a la mística Santiago.
La Vía de la Plata resiste en un mes de mayo a la baja
Durante el mes de mayo, el flujo de peregrinos en la ruta jacobea que cruza las comarcas experimentó una contracción en su afluencia al reducirse de los 2.316 caminantes registrados en mayo de 2025 a 2.073 en el mismo mes de este año. La Vía de la Plata se consolidó como la ruta más estable en este periodo mensual al alcanzar 1.578 personas frente a las 1.573 del año anterior, aunque la presencia nacional disminuyó del 45% al 41%. Por el contrario, el Camino de Invierno sufrió el retroceso más severo al caer de 516 peregrinos en 2025 a tan sólo 316 en el mayo actual, lo que supuso un retroceso del colectivo nacional, que pasó del 52% a quedarse en un 40%. Una tendencia a la baja similar afectó a la ruta de A Xeira e Arrieiros, que vio recortado su volumen de 227 a 168 caminantes, acentuando su carácter internacional debido a que la cuota de mercado española se desplomó del 26% al 14%. Por último, el itinerario Miñoto Ribeiro aportó un volumen de 11 peregrinos al balance general de mayo de este año, sin permitir una comparación evolutiva directa al carecer de datos estadísticos en 2025.
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