El paro baja en 90 personas y acumula tres meses con una tendencia favorable en Deza y Tabeirós

El paro bajó en mayo en las comarcas que cerraron el mes con 2.105 personas desempleadas, 90 menos que en abril. El descenso fue generalizado en casi todos los municipios y tuvo como principal motor la caída del desempleo en el sector servicios, que restó 87 parados en un solo mes.

Por sectores, los servicios concentran la mayor parte del desempleo, con 1.359 personas, el 64,5 % del total. Le siguen el sector secundario, con 295 parados; el colectivo sin empleo anterior, con 208; la construcción, con 136; y el sector primario, con 107. La evolución mensual refleja descensos en casi todos los ámbitos: el primario baja en dos personas, el secundario en cuatro, la construcción en otras cuatro y los servicios en 87. La única subida se produce entre quienes no tenían empleo anterior, con siete parados más.

El segundo cuadro, por edad y sexo, muestra que el paro afecta de forma mayoritaria a los mayores de 25 años, que suman 2.020 desempleados, frente a los 85 menores de esa edad. También evidencia una clara brecha por sexo: las mujeres representan 1.286 personas en paro, frente a 819 hombres. Entre los mayores de 25 años, hay 1.244 mujeres desempleadas y 776 hombres. En cambio, entre los menores de 25 años la distribución está mucho más equilibrada, con 43 hombres y 42 mujeres.

Lalín concentra 737 parados mayores de 25 años y 38 menores, mientras que A Estrada suma 681 mayores de 25 y 19 jóvenes. En ambos casos, el paro femenino tiene un gran peso: en Lalín hay 482 mujeres sin trabajo frente a 293 hombres, y en A Estrada 445 mujeres por 255 varones.

El desempleo en Lalín se concentra sobre todo en los servicios, con 452 personas, y tiene un claro componente femenino, con 482 mujeres frente a 293 hombres. Silleda suma 234 desempleados tras reducir la cifra en diez personas. Los servicios agrupan 162 parados, casi siete de cada diez, y el paro femenino vuelve a ser mayoritario, con 142 mujeres. Vila de Cruces presenta una evolución más moderada, con dos parados menos y 131, también con predominio de los servicios y de las mujeres mayores de 25 años. Rodeiro baja hasta los 45 desempleados, ocho menos que en abril, con 29 en el sector servicios. Agolada también mejora, con siete parados menos y 73 en total, mientras que Dozón ,con 21, son cinco menos que el mes anterior.

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A Estrada reduce la cifra en 24 personas. Los servicios tienen mucho peso, con 508 desempleados, y las mujeres representan 445 del total. Forcarei es la única excepción al subir de 83 a 89 parados; además, es uno de los pocos concellos donde los hombres superan a las mujeres. Cerdedo baja en seis personas y queda con 37 demandantes.