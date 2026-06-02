El Noceda Rock pone a la venta las entradas para la comida popular

El NocedaRock celebrará los días 13 y 14 de junio su décimo aniversario con un programa de música, cultura popular y actividades para todos los públicos en la Carballeira de Lamas. La cita, impulsada por la Asociación Cultural Bolarqueira, vuelve a reivindicar la dinamización del rural a través de una propuesta que combina conciertos, tradición oral, juegos, artesanía y convivencia vecinal.

La programación arrancará el sábado a las 16.00 horas con billarda. A las 17.00 tendrá lugar el Faladoiro 10 Anos de NocedaRock y, a las 18.15, la actividad Regueifando por Noceda. La música comenzará a las 20.00 horas en la Carballeira de Lamas con las actuaciones de Dakidarría, Ruxe Ruxe, Keltoi!, Tiro na Testa, Chorima, Xirel DJ y Cadahía DJ.

El domingo la jornada se abrirá con la sesión vermú a cargo de Roseira Brava. A continuación se celebrará el Xantar Popular 10 Anos de NocedaRock, para el que las personas interesadas pueden retirar entrada en Panadería Casa Vales, Taberna Alola o a través del correo xuventudebolarqueira@gmail.com. El menú incluirá entremeses, empanada, churrasco mixto, postre y café, con un precio de 30 euros para adultos, 15 euros para niños de 6 a 12 años y gratuito para menores de 6 años.

Por la tarde será el turno del NocedaRock Miúdo, con juegos a cargo de Sororas y el espectáculo Costureiriña Bonita, de Cristina Collazo-A Cova das Letras. El cierre del festival correrá a cargo del grupo The Crowd.

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La organización completará la oferta con food trucks, un espacio de artesanía y merchandising para colaborar con el festival. El NocedaRock alcanza así una edición especial con la que celebra diez años acercando música y cultura gallega al rural.