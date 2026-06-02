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Mercado de Carabelo entre los días 5 y 14

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La asociación Carabelo de Lalín organiza su mercadillo en número 31 de la calle Luis González Taboada. Será del 5 al 14, de lunes a viernes por la tarde, y sábados y domingos de mañana y tarde.

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