Lalín y Silleda abren hasta el 22 el plazo para la solicitud de hogueras

Los concellos de Lalín y Silleda cerrarán el próximo día 22 el plazo de solicitud para la celebración de hogueras de San Juan. Mientras en administración municipal trasdezana ya es posible gestionar estas autorizaciones, la lalinense abrirá el plazo el próximo lunes día 8.

La edil delegada de Medio Ambiente de Lalín, Raquel Lorenzo, recuerda que las hogueras deberán realizarse cumpliendo las medidas establecidas en la normativa autonómica de prevención de incendios forestales y en las condiciones fijadas por el ayuntamiento. Entre otras cuestiones, no estará permitida la quema de plásticos, neumáticos, aceites, espumas ni otros materiales contaminantes o susceptibles de producir emisiones tóxicas. También deberán respetarse las distancias de seguridad respecto de viviendas, vehículos, tendidos eléctricos y masas forestales, además de contar con medios de extinción suficientes y garantizar la completa apagada del fuego al final de la celebración. Las solicitudes deben dirigirse al Registro General.

Noticias relacionadas

También en este servicio municipal (de 9.00 a 14.00 horas) se podrán presentar las peticiones en Silleda, con la alternativa de su sede electrónica. Una vez comunicada la celebración, tal y como recoge el bando (que se puede consultar en la web) las personas y entidades promotoras recibirán una comunicación con las medidas a tener en cuenta para la celebración de las cacharelas. El fuego deberá de quedar apagado antes de las 06:00 del 24 de junio. Únicamente podrán ser realizadas aquellas hogueras que tengan efectuada la comunicación por escrito al Concello y las que se realicen en los terrenos particulares deberán respetar las condiciones que delimitan las autoridades autonómicas en relación a la prevención de fuegos. Solo se podrán realizar las hogueras en terrenos particulares de suelo urbano (núcleos urbanos) y en suelo de núcleo rural (núcleos rurales).