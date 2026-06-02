Intermax Beauty Show 2026 en Silleda: moda, formación y una competición de barbería con 10.000 euros en premios

La II Feria de Belleza y Estética, Intermax Beauty Show 2026, volverá a reunir en Silleda las últimas tendencias del sector entre el 4 y el 7 de junio, en el marco de la 48ª Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia. El certamen, que crece en esta segunda edición, combinará área expositiva, talleres formativos y una competición de estilismo masculino con participantes de España y Portugal.

El salón mostrará mobiliario para centros de estética, utensilios para peluquería y manicura, cosmética, perfumes y otros productos y accesorios vinculados al cuidado personal. La propuesta estará dirigida a profesionales y consumidores finales, que podrán conocer novedades, servicios y soluciones.

Junto a la exposición comercial, la feria contará con un programa de talleres centrado en técnicas de styling masculino y femenino. Las sesiones estarán encabezadas por Jesús Vázquez, coordinador y asesor de formaciones de la feria, formador para marcas como Tahe o Farmagan, ganador del premio Imaxe Galicia a la mejor colección masculina y segundo clasificado en los Premios Vanilla Valencia.

También participarán Christian Barber, campeón de freestyle de barbería en Galicia y de la Golden Chair Internacional; Silvia Garnil, directora de Silgar Beauty; Amparo Fernández, ganadora en 2025 de los AIPP Awards en la categoría de Best Digital y distinguida en 2024 con el premio a la Mejor Trayectoria Profesional en el Salón Look; y Carlos Bardullas, creador del Sistema Ambidextra y ganador de galardones nacionales como Mejor Estilista y Revelación Nacional.

El programa se completará con Alén, docente en Formas Academy; Sonia Ramos, formadora y encargada de la Academia Daniel Pertegal; y Jesús Márquez, educador en la misma academia y director en La Cueva del Oso Barbería. El resultado de los talleres se mostrará en un escenario con pasarela habilitado para estas acciones formativas.

La gran batalla

Uno de los momentos más destacados llegará el domingo 7 de junio con «La gran batalla», una competición de barberos y barberas que alcanza su sexta edición y que por primera vez se celebrará fuera de Granada, ciudad en la que nació y se consolidó este duelo profesional. La cita repartirá más de 10.000 euros en premios.

Los participantes competirán en cuatro modalidades. En «Futuras promesas», reservada a aspirantes menores de 21 años el día del evento, dispondrán de 45 minutos y podrán aplicar cualquier técnica siempre que el corte se realice durante la competición. En «Freestyle», el tiempo será también de 45 minutos y se permitirá el uso de navaja, color, fibras o cualquier tipo de tinte, con una valoración dividida entre la zona superior y la zona inferior del trabajo.

La tercera categoría será «Fast fade», en la que el tiempo se reducirá a 15 minutos y los competidores deberán seguir indicaciones precisas para las distintas zonas marcadas en la creación capilar. La cuarta modalidad será «Corte y barba», con 45 minutos de duración y uso permitido de navaja.

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En cada categoría, la persona ganadora recibirá trofeo, 300 euros, máquinas, productos y una suscripción anual a IA Beauty. El segundo y el tercer puesto obtendrán también trofeo, máquinas, productos y la misma suscripción. Con esta programación, Intermax Beauty Show 2026 busca consolidarse como punto de encuentro para la belleza profesional, la estética avanzada y la barbería creativa.