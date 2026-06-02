Inteligencia artificial y redes sociales protagonistas en el cierre del programa de digitalización de Silleda

El Programa de Digitalización de Pymes y Negocios Locales de Silleda celebrará el próximo 3 de junio su sesión de cierre, con la que pondrá fin a un itinerario formativo iniciado en octubre de 2025 y dirigido a pequeñas empresas, profesionales autónomos y personas emprendedoras. La iniciativa, impulsada por el Concello de Silleda y la Fundación Roberto Rivas, se desarrolló en el Viveiro Municipal de Empresas con carácter gratuito y un enfoque práctico, adaptado a las necesidades del tejido empresarial local.

Durante ocho meses, el programa incluyó siete sesiones sobre transformación digital. Entre los contenidos abordados estuvieron la inteligencia artificial aplicada a la empresa, la creación de contenidos para redes sociales, la fotografía y el vídeo para comunicación digital, el diseño gráfico y herramientas para mejorar la presencia online. El objetivo fue acompañar a pymes y profesionales locales en la incorporación de recursos aplicables a su actividad diaria para mejorar la comunicación y la visibilidad de sus proyectos.

La última sesión, titulada Google Business + Metricool: visibilidad, gestión y dudas reales, estará centrada en reforzar la presencia en buscadores y redes sociales, organizar contenidos y resolver cuestiones de promoción de negocios. La jornada incluirá optimización de perfiles en Google Business, planificación y análisis básico de redes sociales mediante Metricool, revisión de casos reales y un espacio final para preguntas.

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Las personas interesadas aún pueden inscribirse a través de la web de la Fundación Roberto Rivas. Como cierre, la sesión concluirá con un pequeño aperitivo para favorecer el intercambio de experiencias y el networking.