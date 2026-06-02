Defensa abre plazo hasta el 12 de julio para 120 vacantes en la Brilat

El Ministerio de Defensa ha activado el segundo ciclo de selección de 2026 para el ingreso en la escala de Tropa y Marinería, con 120 plazas específicas para la Brilat en Pontevedra. Estas vacantes para la brigada con base en Figueirido forman parte de una convocatoria nacional de 4.523 puestos, de los que 3.200 corresponden al Ejército de Tierra, 693 a la Armada y 630 al Ejército del Aire y del Espacio.

El plazo para solicitar la participación ya está abierto y finalizará el 12 de julio. La selección, mediante concurso-oposición, está gestionada por la Subdelegación de Defensa de Pontevedra. Para optar a una plaza en la Brilat, las personas aspirantes deben tener entre 18 y 29 años, carecer de antecedentes penales y contar, como mínimo, con el título de Graduado en ESO. La cita previa, imprescindible para concurrir a las pruebas, debe tramitarse por vía telemática en la web oficial de Reclutamiento de Defensa.