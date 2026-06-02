La comisión del San Paio espera que el conflicto con Geseco se resuelva

La comisión de fiestas del San Paio lleva casi un año trabajando para confeccionar un cartel a la altura de la ocasión y que genere ambiente en la villa durante la última semana de junio. Comercios, hostelería y empresas locales han hecho sus aportaciones confiando en que sus negocios también saldrán beneficiados de una existosa convocatoria de los festejos patronales. En cambio, la huelga de la plantilla de trabajadores de Geseco pilló al equipo organizativo por sorpresas, ya que podría tener un impacto directo en el desarrollo del evento.

Por su parte, desde la comisión son conscientes de que no tienen forma de intervenir en este conflicto, pero si animan a las partes involucradas a resolverlo para evitar llegar a este parón reivindicativo. En este sentido, cabe destacar que desde el miércoles 24 hasta el domingo 28 existen actividades programadas, lo que significa que la huelga duraría prácticamente la totalidad de las fiestas. Conciertos, sesiones de tarde y actuaciones de orquestas que generalmente –sobre todo a causa de comportamientos incívicos por parte de los asistentes– acaban generando alta presencia de residuos en las calles y mobiliario urbano, quedarían ahora sin recoger y limpiar desde el día 1 de las celebraciones patronales.

Geseco no solo se encarga del servicio de recogida de basura, sino también de la limpieza de los espacios urbanos. En citas multitudinarias como Nochevieja, la Festa do Salmón, la Feira da Sidra o el San Paio, el papel de sus trabajadores es crucial para devolver la normalidad y salubridad al pueblo. Y aunque se da por sentado, las consecuencias de inactividad en este ámbito son palpables al minuto.

Por su parte, el Concello ya salió al paso del anuncio de la huelga solo un día después de su publicación en medios. El propio edil de Servizos Municipais, Óscar Durán, hizo un llamamiento tanto a la patronal como a los trabajadores para llegar a un acuerdo. La empresa concesionaria cuenta con un mes para sentarse a negociar las peticiones de su plantilla, que ya ha expresado su única línea roja: la subida salarial.

Concretamente, durante la convocatoria a medios de la CIG (Confederación Intersindical Galega), los representantes sindicales expusieron que tras ocho años sin modificaciones en las nóminas de los trabajadores, su mayor demanda es un incremento para el 2026 de un 4,9%, y para el 2027, el IPC del año 2026 más un 2%.

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Asimismo, el organismo sindical también afirmó que, si bien la empresa ha comunicado su intención de esperar a la redacción de nuevos pliegos para actualizar el convenio de los trabajadores, lo más efectivo para asegurar sus derechos es llegar ahora a un acuerdo puntual cuyas condiciones se recojan posteriormente en la documentación para licitar de nuevo el servicio. De este modo, sostienen, incluso si Geseco no recibe el contrato municipal, la plantilla no se verá afectada.