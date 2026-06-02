La carretera provincial con más tráfico en Deza y Tabeirós conecta los núcleos estradenses de Portela y Souto de Vea

La EP-8401, Portela-O Souto de Vea, en A Estrada, encabeza la relación de carreteras provinciales con más circulación de las comarcas, con una intensidad media diaria de 4.021 vehículos. Le sigue la EP-7001, entre A Estrada y la EP-7025, con 3.605 vehículos al día, mientras que el tercer puesto corresponde a la EP-7017, en el tramo Callobre-Río, también en este término municipal, con 2.275. El predominio estradense es claro en la parte alta de la tabla, al concentrar los tres registros más elevados y buena parte de los viales con mayor presión circulatoria. Estos datos reflejan el peso de los accesos de conexión interna y de los enlaces con otros municipios. Así figura en la última memoria de la Diputación, referida a 2024.

Por encima del millar de vehículos diarios figuran otros cuatro tramos. La EP-7201, entre la EP-6501 y Silleda, en Forcarei, alcanza los 1.948 vehículos, y la EP-7001, entre la EP-7025 y Forcarei, suma 1.410. También superan ese umbral la EP-7020, acceso a la Ponte de Sarandón, con 1.038, y la EP-7201, entre Cachafeiro y la EP-6501, con 1.019.

En la parte media de la clasificación destacan las carreteras de Rodeiro. La EP-6202 Rodeiro-Oseira registra 939 vehículos diarios y la EP-6201 Rodeiro-Vilela contabiliza 922. A continuación aparecen varios tramos de A Estrada, como la EP-7003 Estrada-Ouzande, con 870 vehículos, y la EP-7006 Sol-Pardemarín, con 866. Silleda está presente en el listado con la EP-6517, que llega a 761 vehículos diarios, y con la EP-6504 Negreiros-Carboeiro, con 602. Lalín incorpora tres tramos entre los veinte de mayor tráfico: la EP-6009 Lalín-EP-6007, con 796 vehículos al día; la EP-6005 Prado-Bodaño, con 745; y la EP-6001 Lalín-Botos-Gresande, con 701.

La relación se completa con otros tramos de A Estrada, entre ellos la EP-7016 A Estrada-Vinseiro-As Casetas, con 736 vehículos diarios; la EP-7004 Alto da Cruz-Santeles, con 688; y la EP-7017 Río-Ponte Ledesma, con 674. También figura la EP-6306, entre la EP-6302 y Cruces, en Agolada, con 630 vehículos al día.

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En el extremo opuesto, la memoria recoge 17 tramos con menos de 100 vehículos diarios, lo que evidencia el contraste entre las vías de mayor uso y otras de carácter más local y menor función vertebradora dentro de la red. El tráfico más bajo se localiza en Silleda, en el tramo Lugar de Fiestras de la EP-6516, con solo 17 vehículos al día. Le sigue el tramo Lugar de Aragonza, también en la EP-6516, con 24. La EP-6304, Órrea-Val-Brocos, en Agolada, contabiliza 28 vehículos diarios, mientras que la EP-6107, Diz-Bidueiros-Amedo, en Dozón, alcanza 31.