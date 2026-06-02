Arranca en A Estrada un taller de empleo con 20 participantes

El Concello de A Estrada arrancó ayer el Obradoiro de Emprego ‘A Estrada Emprega Foresta’, una iniciativa que permitirá a 20 personas desempleadas combinar formación teórica y práctica con un contrato remunerado durante nueve meses. Financiado por la Xunta de Galicia con una aportación de 455.000 euros, el programa contempla actuaciones de mejora ambiental y mantenimiento de espacios públicos en un total de 19 parroquias del municipio.

Durante el acto inaugural del proyecto, el alcalde, Gonzalo Louzao, destacó que el municipio recupera así una herramienta formativa que llevaba años sin desarrollarse. Según explicó, el Concello decidió incorporarse de nuevo a la red de obradoiros impulsada por la Xunta tras detectar una importante demanda entre vecinos interesados en este tipo de programas, tanto a través de la Oficina de Emprego como mediante consultas directas realizadas al Concello.

El regidor aprovechó para poner en valor la doble vertiente de la iniciativa, orientada tanto a la formación profesional como a la creación de oportunidades laborales. «Por un lado, formación teórica y práctica para 20 personas y, por otro, una oportunidad de empleo para los participantes y para el personal técnico y docente encargado del proyecto», señaló.

Louzao explicó que el taller desarrollará 24 actuaciones repartidas por 19 parroquias de A Estrada, en una clara apuesta por el medio rural. Los trabajos se llevarán a cabo en espacios públicos como centros de salud, colegios, pabellones, campos de fiesta, parques, fuentes, locales sociales y carballeiras. Entre las actuaciones previstas figuran intervenciones en Oca, Loimil, Vinceiro, Cora, Moreira, Guimarei, Barbude, Paradela, Couso, Rubín o Codeseira, entre otras localidades.

En este sentido el mandatario destacó especialmente la actuación prevista en la carballeira de A Sagrada, donde se realizarán labores de recuperación ambiental, conservación del arbolado autóctono, retirada de ejemplares deteriorados y plantación de nuevas especies.

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Por su parte, el director del Obradoiro, Francisco Miguel Gómez Rivera, animó a los alumnos a aprovechar al máximo la oportunidad, destacando las posibilidades de empleo y autoempleo vinculadas al sector forestal. También apeló a la responsabilidad de los participantes, insistiendo en la importancia del compromiso diario y el cuidado de los equipos de trabajo.