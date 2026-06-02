De la América profunda al corazón de Galicia: el arte de cambiar Mississippi por Deza

El curso escolar que ahora termina ha dejado como siempre una profunda huella en la comarca de Deza, pero también en la vida de August André, un joven estadounidense de 25 años natural de Mississippi. André llegó a Galicia para trabajar como auxiliar de conversación y profesor de varias asignaturas plurilingües, repartiendo su tiempo entre el CEIP de Agolada y el IES Pintor Colmeiro de Silleda. Lo que comenzó como una aventura en un destino desconocido se transformó en una experiencia de mutuo aprendizaje y una rápida adaptación a la vida rural gallega. A un día de abandonar Galicia con destino a su tierra natal, hace balance de una experiencia que califica de inolvidable.

El docente explica su llegada señalando que «llevo desde noviembre aquí, llegué un poco tarde, pero la verdad es que todo fue una suerte. Quería estar en Galicia porque ya tenía unos amigos aquí. No elegí necesariamente esta zona en concreto de Galicia, pero conforme fueron pasados los meses nos hemos divertido tanto los niños como yo. En el caso de Agolada, la dirección del centro me propuso un montón de proyectos, pero obviamente no tuvimos tiempo suficiente para poder llevarlos todos a cabo». A pesar de su rol inicial enfocado en el idioma, la versatilidad de André le permitió implicarse en una gran variedad de materias, combinando la enseñanza de lenguas con disciplinas científicas y creativas.

Respecto a su día a día en ambos centros formativos, el docente y artista relata que «en Agolada también tengo clases de inglés y plástica y en Silleda de plástica, tecnología, música, física y química». Esta inmersión total facilitó una conexión especial con el entorno, descubriendo paralelismos inesperados entre su tierra natal y el paisaje dezano, ante lo que confiesa que «es mi primera vez en España y, aunque parezca raro, Galicia es muy parecida a Mississippi porque ambas son zonas muy rurales. Se puede decir que Galicia es una versión española de mi hogar».

La gran pasión de August André es el arte, un ámbito en el que se implicó activamente durante todo el año escolar. Su creatividad fructificó de manera especial en el municipio de Agolada, donde coordinó y diseñó varios proyectos artísticos de alto valor identitario para la comunidad escolar. Entre ellos destaca la creación de un nuevo logotipo para el CEIP cargado de simbología local, así como un gran mural-puzzle que integra todas las parroquias del municipio sobre una representación conjunta de los lugares más emblemáticos de Agolada, uniendo geografía, arte y trabajo en equipo.

Logotipo del CEIP de Agolada creado por el estadounidense August André. / Bernabé / Javier Lalín

Más allá del resultado estético, la filosofía pedagógica de André se centró en liberar a los alumnos del miedo a equivocarse, detallando sobre su método de enseñanza que «lo que quería enfocar y mostrar a los estudiantes es que jugamos con colores y texturas todo el tiempo, que no hay una obra completa desde su inicio porque incluso las grandes piezas surgieron de intentarlo antes y fallar varias veces». El impacto de su paso por las aulas quedó patente en los últimos días del calendario escolar, donde los lazos afectivos creados con los estudiantes se tradujeron en momentos de gran emoción.

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El profesor recuerda con gratitud que «lo que más me gustó de mi estancia aquí fue el tiempo que pude pasar con los niños. Ayer tuvimos una pequeña despedida y hubo una especie de ola gigante de niños tratando de abrazarme. Las relaciones individuales que tuve con los estudiantes y la capacidad de abrir fronteras y reducir la presión de crear y expresar sus inquietudes artísticas también fueron algo muy importante para mi». Con las maletas listas pero el corazón arraigado en el Deza, el profesor norteamericano no oculta su deseo de retomar esta experiencia docente en el futuro próximo, concluyendo que «quiero volver a Galicia. Desde luego, tengo que esperar por los anuncios de la Xunta, pero mi intención es regresar el año que viene. Ojalá pudiera ser en Galicia».