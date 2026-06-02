Las Aldeas de Nadal divulgarán también oficios tradicionales

La Xunta financiará con 60.984 euros el proyecto Aldea dos Oficios, una iniciativa promovida en colaboración con el Concello de Lalín para reforzar la dinamización comercial durante la campaña navideña y poner en valor los oficios artesanales. El Consello de la Xunta autorizó la firma del convenio entre la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y la administración local para desarrollar una propuesta que se integrará en el universo de las Aldeas de Nadal impulsadas por el Concello.

La actuación contará con un presupuesto total de 67.760 euros, distribuido entre las anualidades de 2026 y 2027. La Xunta asumirá el 90 % del coste, mientras que el Concello aportará el 10 % restante. La colaboración estará vigente hasta el 31 de marzo de 2027 y permitirá ejecutar diferentes trabajos vinculados a la creación de este nuevo espacio temático. Entre las actuaciones previstas figura la construcción de cinco casas de Nadal, junto con tareas de vegetación, iluminación, decoración, transporte y montaje. La Aldea dos Oficios se concibe como un espacio innovador dentro de la programación navideña de Lalín, orientado a ofrecer una experiencia comercial de alto impacto y a acercar al público las técnicas y procesos tradicionales de la artesanía gallega.

El proyecto incorporará nuevos formatos de divulgación, demostración y aprendizaje, con el objetivo de favorecer la conservación y transmisión de los oficios artesanales, así como la capacitación de nuevos talentos que garanticen el relevo generacional en el sector. La iniciativa busca también reforzar la artesanía como recurso económico, social, cultural y patrimonial. La actuación se enmarca en el Plan estratégico del comercio de Galicia 2025-2030 y pretende contribuir al incremento del consumo y de las ventas en el comercio minorista.

Semana Verde

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Por otro lado, el Concello estará presente en la Semana Verde de Galicia, en Silleda, con un stand de las Aldeas de Nadal. El público podrá conocer los detalles de un proyecto que acaba de ser reconocido en la primera edición de los premios del organismo provincial Turismo Rías Baixas.