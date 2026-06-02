El acceso a una vivenda pública ya tiene demanda en todos los concellos de Deza y Tabeirós

A Estrada, Lalín y Silleda concentran la práctica totalidad de la demanda de vivienda protegida inscrita en el registro de la Xunta en la zona. Los datos del Rexistro de Demandantes de Vivenda de la Xunta a día de hoy reflejan 263 solicitudes en los ocho concellos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, con un peso mayoritario de la vivienda de protección oficial de promoción pública y con el alquiler como fórmula de acceso más repetida. A diferencia de períodos anteriores, donde en el censo público y gratuito creado por la administración autonómica figuraban inscripciones de los concellos más habitados, ahora la demanda se extiende a todos los territorios. Estas 263 peticiones contrastan, por ejemplo, con las 189 que había en enero del año pasado, solo con solicitantes de A Estrada (83), Lalín (70) y Silleda (36).

La distribución territorial evidencia una fuerte concentración en los municipios de mayor población y actividad. A Estrada encabeza la relación con 110 demandantes, el 41,8 % del total. Le sigue Lalín, con 89 solicitudes, que representan el 33,8 %, y Silleda, con 43, el 16,3 %. Entre los tres reúnen 242 inscripciones, el 92 % de todas las contabilizadas. A mucha distancia se sitúan Vila de Cruces, con 13; Agolada y Dozón, con tres cada uno; y Rodeiro y Forcarei, con una única solicitud.

Por tipo de vivienda, el perfil dominante es claro. La Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública suma 206 solicitudes, el 78,3 % del total. La segunda modalidad con más presencia es la Vivienda de Promoción Privada de Régimen General, con 37 inscripciones. Muy por debajo aparecen las viviendas de promoción pública en núcleos rurales y cascos históricos, con 13; las de promoción privada de régimen concertado, con seis; y las de régimen especial, con una única solicitud.

El análisis por régimen de acceso confirma la fuerza del arrendamiento. El alquiler directo reúne 117 demandantes, frente a los 93 que solicitan compra y los 53 que figuran en alquiler con opción de compra. En conjunto, las fórmulas vinculadas al alquiler suman 170 solicitudes, casi dos de cada tres. El dato apunta a un perfil que busca una solución habitacional protegida y accesible, aunque la compra mantiene un peso relevante, especialmente en A Estrada. Este municipio presenta el mayor volumen de demanda. De sus 110 solicitudes, 90 corresponden a vivienda de protección oficial de promoción pública: 37 para compra, 26 para alquiler y 27 para alquiler con opción de compra. A mayores, suma una quincena de solicitudes de vivienda de promoción privada de régimen general y cinco de régimen concertado. Por régimen, es el municipio donde la compra tiene más presencia, con 51 demandantes, aunque el alquiler y el alquiler con opción de compra se mantienen próximos, con 30 y 29 respectivamente.

Lalín reúne 89 demandantes y dibuja un perfil más volcado hacia el alquiler. La VPO de promoción pública concentra 78 solicitudes, de las que 48 corresponden al alquiler, una quincena a la compra y otras 15 al alquiler con opción de compra. El municipio añade ocho solicitudes de vivienda de promoción privada de régimen general, dos de viviendas en núcleos rurales y cascos históricos y una de régimen concertado. En total, 49 demandantes lalinenses piden alquiler, 23 compra y 17 alquiler con opción de compra.

Silleda, por su parte, contabiliza 43 solicitudes y se sitúa como tercer polo de demanda. También aquí domina la VPO de promoción pública, con 27 demandantes, especialmente en alquiler, con 19 casos. A este bloque se suman 14 solicitudes de vivienda de promoción privada de régimen general, once de ellas para compra y tres para alquiler. El concello registra además una solicitud de vivienda pública en núcleos rurales y cascos históricos y otra de régimen especial. Por régimen, Silleda acumula 22 demandantes de alquiler, 16 de compra y cinco de alquiler con opción de compra.

Vila de Cruces presenta una singularidad respecto al resto. De sus 13 solicitudes, diez corresponden a viviendas de promoción pública en núcleos rurales y cascos históricos, todas ellas en alquiler. Las tres restantes se encuadran en VPO de promoción pública: dos de alquiler y una de compra. En conjunto, doce de las trece demandas del municipio son de arrendamiento.

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En los concellos con menor número de inscripciones, la demanda es muy reducida. Agolada registra tres demandantes, repartidos entre compra, alquiler y alquiler con opción de compra. Dozón suma otros tres, dos de ellos en alquiler y uno en alquiler con opción de compra. Rodeiro cuenta con una única solicitud, de VPO en alquiler, mientras que Forcarei presenta otra, en este caso de VPO en compra. La vivienda pública es la opción mayoritaria y el alquiler se consolida como la fórmula de acceso más solicitada. A Estrada destaca por volumen y por el peso de la compra; Lalín, por la fuerza del alquiler; Trasdeza, por un perfil más equilibrado; y Vila de Cruces, por la demanda de vivienda en núcleos rurales y cascos históricos.