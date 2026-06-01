Viarum Dezae pone en valor el Mosteiro de Camanzo

El sábado, unas cuarenta personas agotaron las plazas de la visita al Mosteiro de Camanzo (Vila de Cruces), organizada por la Asociación Viarum Dezae dentro de su campaña «Deza, arte sacro». Este cenobio benedictino del siglo X, que edificó su iglesia románica en 1166 gracias a donaciones reales y eclesiásticas, destaca hoy por su arquitectura, pinturas murales y patrimonio etnográfico. Tras el éxito de esta ruta y de las citas previas en Ventosa y Carboeiro, la entidad prevé ofrecer nuevas convocatorias.