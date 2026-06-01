Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sánchez pide tiempoSueldos Médicos GaliciaDía de las Fuerzas Armadas VigoFondos Buitre VigoPescador Fallecido BueuAerolínea Gallega Fly2GaliciaEDITORIAL
instagramlinkedin

Turismo

Viarum Dezae pone en valor el Mosteiro de Camanzo

Un instante de la visita guiada al Mosteiro de Camanzo. | ROTEIROS DE LALÍN

Un instante de la visita guiada al Mosteiro de Camanzo. | ROTEIROS DE LALÍN

redacción

Vila de Cruces

El sábado, unas cuarenta personas agotaron las plazas de la visita al Mosteiro de Camanzo (Vila de Cruces), organizada por la Asociación Viarum Dezae dentro de su campaña «Deza, arte sacro». Este cenobio benedictino del siglo X, que edificó su iglesia románica en 1166 gracias a donaciones reales y eclesiásticas, destaca hoy por su arquitectura, pinturas murales y patrimonio etnográfico. Tras el éxito de esta ruta y de las citas previas en Ventosa y Carboeiro, la entidad prevé ofrecer nuevas convocatorias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents