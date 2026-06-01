Un operario en estado grave tras caer del tejado de una vivienda en Vila de Cruces

Un operario que trabajaba en un tejado en el lugar de Cirela, situado en la parroquia de Gres, dentro del municipio de Vila de Cruces, sufrió un accidente laboral pasadas las diez de esta mañana al precipitarse desde las alturas. A raíz del siniestro, se movilizaron de inmediato diversos recursos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, incluyendo el desplazamiento de un equipo médico a bordo de un helicóptero medicalizado. Los profesionales sanitarios atendieron al hombre en el propio lugar del accidente, donde le vendaron algunos cortes y confirmaron que presentaba un traumatismo en la cabeza, aunque el trabajador herido conservaba la movilidad en los brazos y las piernas sin experimentar problemas para mover sus extremidades. Posteriormente, fue evacuado en la aeronave y, según las primeras informaciones, se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Clínico de Santiago.