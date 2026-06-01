El minibasket gallego toma A Estrada

A Estrada volvió a ejercer este fin de semana como capital del baloncesto base gallego con la celebración de las Fases Finales de los Campeonatos Xunta de Galicia de Minibasket y Preminibasket. Durante dos intensas jornadas, los pabellones Manuel Coto Ferreiro y del CEIP Figueroa acogieron un total de 44 encuentros en los que participaron 660 deportistas procedentes de distintos puntos de la comunidad, convirtiendo la localidad en el epicentro autonómico de este deporte.

Tiro al aro de una de las deportistas. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

La competición arrancó en la mañana del sábado y se prolongó hasta la tarde del domingo, cuando estaban previstas las finales de ambas categorías. Al cierre de esta edición todavía no se conocían los resultados de los encuentros decisivos, aunque el ambiente vivido durante todo el fin de semana ya confirmaba el éxito organizativo y de participación de la cita. Familias, entrenadores y aficionados acompañaron a los jóvenes jugadores en una convocatoria que volvió a poner de manifiesto el crecimiento y la buena salud del baloncesto de formación en Galicia.

Una de las jóvenes participantes. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

La organización corrió a cargo de la Federación Galega de Baloncesto, el Concello de A Estrada y el club A Estrada Basket, que asumió por primera vez la coordinación de este evento. Con todo, pese a estrenarse al frente de un evento de este calado, la gestión de la entidad anfitriona contribuyó al desarrollo de una competición que reunió a cientos de participantes y visitantes durante todo el fin de semana.

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Más allá de los resultados deportivos, la cita sirvió para reforzar la estrecha relación que mantiene A Estrada con el baloncesto. La localidad lleva años acogiendo competiciones organizadas por la Federación Galega de Baloncesto y se ha consolidado como una de las sedes de referencia para la celebración de eventos de ámbito autonómico.