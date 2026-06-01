48ª Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia
Feuga presentará 21 proyectos de innovación agroalimentaria y forestal en la Semana Verde de Galicia
La entidad visibilizará seis grupos operativos gallegos enfocados en la revalorización de residuos agrícolas, el desarrollo de nuevos productos y la gestión de montes
Feuga participará en la 48ª edición de la Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, que se celebra del 4 al 7 de junio en Silleda, con un stand propio en el que dará a conocer 21 proyectos de innovación vinculados a los sectores agroalimentario y forestal. Las iniciativas, actualmente en marcha, movilizan más de 10 millones de euros en ayudas orientadas a impulsar la sostenibilidad, la competitividad y la transferencia de conocimiento al sector primario.
Entre los proyectos que presentará la entidad figuran propuestas centradas en el uso de abejas como bioindicadores en viticultura, el aprovechamiento de algas para piensos animales más sostenibles, la obtención de fertilizantes a partir de purines, la agricultura de precisión, la mejora de suelos, la modernización del sector avícola o el desarrollo de vinos con menor contenido alcohólico.
La fundación también dará visibilidad a seis grupos operativos autonómicos gallegos, enfocados en la revalorización de residuos agrícolas, el desarrollo de variedades de guisante adaptadas, nuevos productos alimentarios derivados del suero lácteo, el uso de algas marinas en producción agrícola sostenible, la gestión de montes gallegos y la optimización del empleo de purines como fertilizantes.
Además, Feuga presentará el proyecto SILVO+, centrado en el silvopastoreo inteligente como herramienta para la lucha contra los incendios forestales. Con esta participación, la entidad refuerza su papel como puente entre la investigación, las empresas y el territorio, promoviendo espacios de divulgación, colaboración y networking en torno a la innovación rural.
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