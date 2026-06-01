Diputación de Pontevedra y Concello de Silleda refuerzan su promoción turística en la Semana Verde de Galicia

Silleda volverá a situarse esta semana como escaparate turístico de Galicia con la celebración de Turexpo, el Salón Turístico de Galicia, que se desarrollará del 4 al 7 de junio en el marco de la Feira Internacional Semana Verde. El Concello contará de nuevo con un stand propio para promocionar sus principales recursos naturales, patrimoniales, culturales y gastronómicos, mientras que la Diputación de Pontevedra acudirá con un espacio propio para reforzar la proyección de la marca Turismo Rías Baixas.

El municipio anfitrión aprovechará la cita para poner en valor enclaves como la Fervenza do Toxa y, de forma especial en esta edición, el Mosteiro de Carboeiro, uno de sus grandes referentes patrimoniales y turísticos. La oferta local se completará con la promoción de los Sabores de Silleda, marca que agrupa algunas de sus citas gastronómicas más consolidadas, como la Festa do Lacón, la Festa da Empanada da Bandeira, la Festa dos Callos de Ansemil-Martixe, la Festa da Paella de Cortegada, la Romaría da Tortilla de Laro, la Romaría da Rosquilla y el Vacuno a la Brasa de Moalde.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, destaca que la presencia en Turexpo supone «una oportunidad inmejorable» para mostrar el potencial de Trasdeza como destino turístico, especialmente por su condición de municipio anfitrión de uno de los grandes certámenes de Galicia. Además del stand municipal, Silleda estará presente en espacios colectivos vinculados a Goza do Ulla y a la Asociación de Concellos do Camiño de Inverno, reforzando así su promoción como destino de naturaleza, patrimonio, cultura y gastronomía.

Por su parte, la Diputación de Pontevedra acudirá a Turexpo con el objetivo de generar oportunidades de negocio y avanzar en la promoción nacional e internacional de Turismo Rías Baixas. El organismo provincial mantendrá contactos con operadores turísticos, agencias de viajes y profesionales del sector, en una edición que contará con la presencia de una treintena de turoperadores procedentes de trece países.

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La institución provincial también subraya la importancia del mercado portugués y de la cooperación transfronteriza para impulsar productos turísticos vinculados al patrimonio natural, cultural y gastronómico de las Rías Baixas. La participación en Turexpo se enmarca, además, en la estrategia de desestacionalización de la demanda turística, después de que en anteriores ediciones se detectase un alto interés por escapadas y experiencias durante todo el año.