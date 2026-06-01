Catro Canciños, pionera con los gatos

Hoy en día las mascotas son mucho más que eso. Son miembros de la familia, fieles compañeros de vida que, aunque no verbalizan sus sentimientos, son capaces de transmitir tanto o más cariño y ternura que algunos humanos. Por este motivo, su cuidado se vuelve cada vez más importante y diversificado. En Catro Canciños A Estrada lo saben y, además de los tratamientos que ofrecen en su establecimiento, impulsan iniciativas formativas para mantenerse a la vanguardia del sector.

Asistentes a la formación del domingo. |

Persiguiendo este objetivo, el negocio acogió este domingo por la mañana un seminario especializado en el cuidado de felinos impartido por la valenciana Sonia Coazal, referente en este ámbito.

A la cita acudieron unas 23 personas dedicadas al sector, llegadas de distintos puntos de Galicia, al tratarse de la primera vez que se ofrecía una formación de estas características en la comunidad autónoma.

Para ser más exactos, el itinerario del curso abordó aspectos como el cuidado de la piel y la cosmética. Los participantes aprendieron técnicas de manejo, champuterapia sin sedación y bajo estrés, además de otras cuestiones relevantes relacionadas con el bienestar y cuidado de los gatos.

María García Lamazares, al frente del establecimiento, cuenta también con especialización en dermatología y cosmética canina. Integra además una asociación de academias del sector, lo que contribuye a generar sinergias y materializar propuestas como esta.

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Si bien su disciplina principal es la de los canes, admite que la formación resultó muy ilustrativa. «Creemos que el gato se acicala solo, pero esto no es así. Si no prestamos atención, pueden generarse nudos o problemas dermatológicos». En este sentido, señala que este tipo de seminarios son necesarios para comprender mejor las particularidades de cada especie y ofrecer una respuesta más adecuada a las mascotas cuando acuden a los salones y especializados.