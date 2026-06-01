Las bases de cotización en Deza y Tabeirós distan entre 90 y 252 euros de la media provincial

Las bases medias de cotización crecieron en el último año en los ocho municipios de Deza y Tabeirós, aunque todos continúan por debajo de la media provincial. La estadística compara el cierre del año pasado con doce meses antes refleja una mejora generalizada de la base media mensual por persona, indicador vinculado a los salarios declarados a la Seguridad Social.

La media provincial a finales del año pasado en 2.141 euros mensuales por cotizante y en ningún concello se alcanza esa referencia. El que más se aproxima es A Estrada, con 2.051 euros, todavía 90 euros por debajo. Le siguen Lalín, con 2.031 euros y una brecha de 110 euros; Silleda, con 2.017 euros y 124 euros menos; Vila de Cruces, con 2.013 euros y 128 euros de diferencia; y Agolada, con 2.004 euros, 137 euros por debajo. Por debajo de los 2.000 euros quedan Forcarei, con 1.972 euros; Dozón, con 1.957; y Rodeiro, con 1.889, el registro más bajo de la serie y 252 euros inferior al promedio provincial. El avance interanual fue común a todos los municipios, pero con ritmos distintos. Agolada protagoniza la mayor subida porcentual, al pasar de 1.872 a 2.004 euros, 132 euros más y un incremento del 7 %. Rodeiro, pese a mantenerse como el concello con menor base media, registra también una evolución intensa, de 1.777 a 1.889 euros, con 112 euros más y un alza del 6,3 %. Lalín mejora de 1.919 a 2.031 euros, otros 112 euros, equivalente al 5,8 %. Dozón sube de 1.851 a 1.957 euros, 106 euros más y un 5,7 %, mientras Silleda avanza de 1.911 a 2.017 euros, también 106 euros, con una mejora del 5,5 %.

En Vila de Cruces, la base media crece de 1.911 a 2.013 euros, 102 euros más y un 5,3 %. A Estrada, que parte de la posición más elevada, pasa de 1.955 a 2.051 euros, con un incremento de 96 euros y un 4,9 %. El crecimiento más moderado corresponde a Forcarei, donde la base media mensual sube de 1.931 a 1.972 euros, 41 euros más, lo que representa un 2,1 %.

La lectura conjunta muestra que las bases de cotización avanzan en el territorio, pero sin cerrar todavía la distancia con la provincia. El promedio ponderado de los ocho concellos, calculado en función del número de cotizantes, se situó en 2025 en torno a 2.027 euros, frente a los 1.925 euros del año anterior. La mejora ronda los 102 euros por persona, un 5,3 %, pero la zona permanece unos 114 euros por debajo de la media provincial.

A Estrada suma 6.233 cotizantes en diciembre de 2025, 48 más que un año antes, y Lalín alcanza los 5.651, con 64 más. Silleda registra el mayor incremento absoluto de afiliación entre los ocho municipios, al pasar de 2.595 a 2.683 cotizantes, 88 más. También crece Forcarei, de 762 a 778, con 16 más. Son los datos que acaba de aportar el Instituto Galego de Estatística.

La evolución no es homogénea en términos de empleo cotizante. Vila de Cruces baja de 1.252 a 1.226 personas, 26 menos; Dozón desciende de 201 a 186, con 15 menos; Rodeiro pasa de 437 a 431, seis menos; y Agolada retrocede de 469 a 466, tres menos. En estos casos, la mejora de las bases medias convive con una reducción del número de cotizantes, lo que apunta a una subida de la base por persona más que del empleo registrado. Los datos por sexo también reflejan diferencias internas. En todos los municipios, la base media de los hombres supera a la de las mujeres. La mayor distancia se observa en Vila de Cruces, con 2.218 euros en hombres frente a 1.775 en mujeres. También hay brechas amplias en Forcarei, con 2.173 y 1.748 euros, y en Lalín, con 2.163 y 1.894. La media provincial reproduce esa desigualdad, con 2.311 euros para los varones y 1.975 para las féminas.

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En conjunto, la comparativa deja una doble conclusión. Las bases medias de cotización mejoran en todos los concellos respecto a 2024, con incrementos que van desde el 2,1 % de Forcarei hasta el 7 % de Agolada. Sin embargo, la fotografía de 2025 mantiene a todo el ámbito analizado por debajo de la media provincial. A Estrada, Lalín, Silleda y Vila de Cruces se sitúan en la parte alta de la tabla comarcal, mientras Rodeiro, Dozón y Forcarei permanecen en los niveles más bajos. La evolución es positiva, pero el diferencial con el conjunto de la provincia continúa marcando la posición laboral y salarial de estos municipios.