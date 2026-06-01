Alinova presenta cincuenta innovaciones alimentarias

El sector agroalimentario español se prepara para su próxima gran cita con la innovación y las tendencias del mercado gastronómico contemporáneo. Del 4 al 7 de junio de 2026, el municipio de Silleda se convertirá oficialmente en el epicentro absoluto de la vanguardia culinaria con la celebración del 29º Salón de Alimentación del Atlántico, conocido comercialmente como Salimat Abanca 2026. Este certamen ferial, consolidado como un referente indiscutible del noroeste peninsular, se desarrollará de forma paralela a la Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia. En esta edición, el evento sectorial pondrá un foco muy especial en la investigación, el desarrollo y la creatividad corporativa a través de su área exclusiva reservada para nuevos productos, denominada Alinova, la cual podrá visitarse durante todas las jornadas de esta destacada feria alimentaria.

El espacio Alinova constituye un escaparate estratégico de primer orden tanto para el consumidor final como para los compradores y distribuidores profesionales de la alimentación. En esta ocasión, la zona especializada albergará cincuenta innovadores productos que reflejan el esfuerzo de los fabricantes por adaptarse a los nuevos hábitos globales de consumo y sostenibilidad. Además de su exhibición central en este espacio de novedades colectivas, las firmas participantes mostrarán estas propuestas de manera detallada en sus stands. Cerca de cuarenta empresas expondrán en Alinova las innovaciones creadas en sus instalaciones durante el último año, muchas de las cuales serán presentadas por primera vez en el mercado nacional. Estas compañías lanzan sus novedades bajo marcas como 555 Aove – Almazara Terraverne, Aceites Renacer, Aceite Romero Verde, Aires, Aceites Tierra Santo Tomé, Al Lio, Anaut, Bocabrañas, Bodega Casalobos, Bodega Mergus, Castillo de Moriles, Chocolate Refart, Doña Amelia, Ecoespora, Embutidos García Marcos, Espora Gourmet, Finca Villaveza, Finca Yerro, Fusiolive, Huerta y Mar, La Mela 830 Guarda, Malvasía, Mezcladito-Magerit, Miluma, Mirador de Segura, Mykés Gourmet, Olivodesoria, Piedra Luenga, Pistajara, Quinta de Mil, Real Carolina, Sabor de Fronteras, Sanolive-Potosí 10, Terras de Asorei, Vida Perra y Viriatus Verdejo.

En el recorrido por Alinova, el aceite de oliva virgen extra (AOVE) adquiere un protagonismo absoluto con opciones vanguardistas como un AOVE infusionado con chocolate Dubái. También se presentarán nuevas líneas ecológicas elaboradas con variedades de aceituna arcaicas, aceite temprano de variedad picual, aceites premium elaborados exclusivamente con arbequina o con aceitunas recolectadas en estado de envero, etapa en la que los frutos cambian de color y pasan de crecimiento a maduración. El sector de las bebidas incorpora un innovador vermú mezclado y distintos vinos, como un verdejo 100% con aromas de flores blancas, azahar y jazmín, un nuevo tinto de la D.O. Toro, otro artesano de La Palma, uno de la D.O. Arribes, un vino de cosecha limitada de 1960 botellas de cepas centenarias y un blanco ecológico con crianza sobre lías en foudre de roble francés. Respecto a los lácteos, sobresalen los quesos de cabra curados con sabrosos pistachos.

Entre los productos dulces habrá propuestas como crema dulce de AOVE, una edición limitada de miel de brezo, bombones de queso zamorano, vino tinto de crianza y AOVE de Arribes, y un nuevo formato de pastas del Camino sin ingredientes animales. Se suman una tarta con un 30% de harina de pistacho, mermelada de pulpa de uva Pedro Ximénez, mermelada de AOVE picual y un pionono cremoso de queso con boletus y miel de caña. Las conservas traen pimiento asado con atún, shitake en escabeche suave para resaltar la seta junto a la cebolla y la zanahoria, dos nuevos blocs de foie de pato —uno de landas francesas con trufa negra de Soria— y paté de perdiz con dátiles y gelee de tomate.

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La oferta se completa con cremas de ajoblanco o pistacho, finas láminas de trufa negra al punto de sal de Soria, manzana deshidratada, setas en diferentes kits con garbanzos o risotto, y fruta liofilizada. Se añaden tostas de pan con harina de trigo y AOVE, jalea de aceite, vinagre de crianza de 27 años de método tradicional con uva Pedro Ximénez, solomillo ahumado con leña de roble recubierto de masa de chorizo extra y embutido en tripa natural, garbanzo lechal en envase de papel kraft y aceite corporal con AOVE de la Sierra de Segura.