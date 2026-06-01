Agentes de cuatro patas y dos ruedas conquistan el Xesús Golmar de Lalín

El patio del CEIP Xesús Golmar de Lalín se transformó este lunes en un espacio de aprendizaje y cercanía con las fuerzas de seguridad. Un total de 448 alumnos, de primero a sexto de Educación Primaria, junto con 25 profesores del centro educativo, participaron con entusiasmo en una exhibición didáctica organizada por la Guardia Civil. La actividad se estructuró de forma coordinada en dos turnos diferenciados para garantizar la participación y seguridad de todos los escolares, sumando una duración de unas dos horas.

En esta improvisada aula al aire libre, los estudiantes conocieron de primera mano el material que emplean a diario diversos servicios esenciales del instituto armado. En el recinto escolar destacaron el servicio de Seguridad Ciudadana, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), el Equipo Básico de Inspección Ocular (EBIO), la Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y Seguridad Operacional (Pegaso), el sector de Tráfico y el carismático Servicio Cinológico. Cada unidad ofreció pequeñas demostraciones prácticas adaptadas a la curiosidad infantil.

448 alumnos participaron en una exhibición didáctica organizada por la Guardia Civil / Bernabé / Javier Lalín

Los alumnos mostraron un especial interés en las unidades motorizadas del cuerpo, convirtiendo a los vehículos oficiales en los grandes protagonistas. Llamaron la atención los furgones utilizados para trasladar a detenidos, pero la verdadera estrella de la cita fue la moto de Tráfico presente. Varios escolares pudieron subirse a ella y acelerar ante la atenta mirada del agente encargado de la unidad. El guardia aprovechó la fascinación de los pequeños para recordarles una lección básica de seguridad vial: el casco sobre la moto siempre debe llevarse bien abrochado.

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Otro de los momentos especiales de la exhibición fue el protagonizado por los ejemplares caninos del Servicio Cinológico desplazados para la ocasión. Guiados por un agente, demostraron sus habilidades de obediencia, agilidad y búsqueda, desatando sonoros aplausos. La provechosa jornada escolar concluyó consolidando un estrecho vínculo de confianza mutua entre el colegio Xesús Golmar y la Guardia Civil.