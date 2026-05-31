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Fútbol base

La VII Cup Cerdedo Cotobade cita a 800 niños y un millar de aficionados

Presentación de la VII Cup Cerdedo-Cotobade en el municipal de As Estremas. |

Presentación de la VII Cup Cerdedo-Cotobade en el municipal de As Estremas. |

Ángel Graña

Cerdedo Cotobade

El campo municipal de As Estremas acogerá los días 13 y 14 de junio la VII Cup Cerdedo Cotobade de fútbol base, una cita que este año adquiere una dimensión internacional. El alcalde, Jorge Cubela, junto al comité organizador, presentó este evento que reunirá a cerca de 800 jugadores de las categorías benjamín y alevín, y que prevé atraer a más de un millar de espectadores de toda Galicia. El campeonato, respaldado por la Deputación y apadrinado por los jugadores de la UD Ourense Pol Buedo y Rufo, contará con la participación de prestigiosas canteras portuguesas. El regidor municipal destacó el impacto social y económico de la cita para el municipio. Cubela subrayó que «nesta edición damos un paso máis coa presenza de equipos internacionais, algo que reforza o prestixio dun torneo que xa se consolidou como unha referencia». Todos los niños participantes recibirán una medalla conmemorativa.

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