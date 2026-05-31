El Galo de Curral ya manda en Cruces

Vila de Cruces estalla en fiesta este fin de semana. La primera jornada de la Festa do Galo de Curral arrancó este sábado con un gran éxito, fusionando la gastronomía local con la potencia de su música popular. El municipio se llenó de ambiente festivo para abrir boca ante el que será su día grande. El programa comenzó puntual a las doce de la mañana con una de las citas más exclusivas: una cata selecta para treinta asistentes en el auditorio municipal. El sumiller Nacho Costoya coordinó las sesiones de maridaje, uniendo la excelencia gastronómica de este manjar cruceño con los mejores vinos de la subzona Ribeira do Ulla, pertenecientes a la DO Rías Baixas. Los platos fueron preparados por el reconocido cocinero José Antonio Asorey Torres, del restaurante Onde Antonio de Lalín.

Una de las actuaciones del festival de bandas de música cruceño. | BERNABÉ

A las seis de la tarde, la atención se desplazó a la Praza Juan Carlos I con el XXXII Festival de Bandas de Música. El público vibró con las actuaciones de la Artística de Merza, la Unión Musical Ponteledesma y la Banda de Música da Escola de Rianxo, en un enclave donde además se entregaron los premios del certamen de carteles. La verbena de la orquesta Panamá cerraba la noche por todo lo alto.

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Hoy llega el día grande y el folclore tradicional tomará las calles con el esperado pasacalles de O Arco de Merza y Vai Nela. A las 11.30 horas se exhibirán los vehículos de Clásicos O Toxo y a las 12.00 horas se abrirá la degustación popular. El pregón de María Mera a las 12.45 horas dará paso al concierto estrella de Carlos Baute. El broche de oro a los festejos lo pondrá la orquesta Capitol.