Durán llama al diálogo para evitar una huelga que impacte en el San Paio

El Concello da Estrada lamentala convocatoria de huelga anunciada por la plantilla de Geseco, empresa concesionaria del servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos, y realiza un llamamiento al diálogo entre la dirección de la compañía y los trabajadores para evitar que el conflicto laboral acabe repercutiendo en la ciudadanía durante las fiestas patronales de San Paio.

La reacción municipal llegó tras el anuncio de la convocatoria de huelga este viernes por parte de la CIG y la plantilla. El concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, explicó que el gobierno local no acostumbra a realizar valoraciones públicas sobre negociaciones laborales que corresponden exclusivamente a las partes implicadas. Sin embargo, señaló que el parón anunciada para finales de junio y las posibles consecuencias que esta situación podría tener sobre la prestación de un servicio esencial llevaron al ejecutivo a trasladar públicamente su posición.

En este sentido, el edil quiso expresar el respeto del Concello al derecho de los trabajadores a ejercer la huelga y a defender sus reivindicaciones laborales, aunque lamentó que el conflicto pueda terminar afectando a los vecinos de A Estrada en unas fechas especialmente sensibles para el municipio. Desde el gobierno local se incidió en que la recogida de residuos constituye un servicio básico y en que una interrupción de la actividad durante las fiestas patronales tendría una repercusión directa sobre la ciudadanía.

Durán recordó además que se trata de una negociación laboral entre la empresa concesionaria y su plantilla y subrayó que el Concello no forma parte de ese proceso ni tiene capacidad para intervenir en el contenido de las condiciones que se encuentran actualmente sobre la mesa. Aun así, el responsable municipal destacó que durante los últimos meses la administración local promovió y participó en diferentes reuniones y contactos con ambas partes con el único objetivo de favorecer el diálogo y contribuir a acercar posturas.

El concejal defendió asimismo que la vía del entendimiento continúa siendo la mejor fórmula para resolver el conflicto y apeló a la responsabilidad y al esfuerzo negociador de todas las partes implicadas para alcanzar una solución satisfactoria. A juicio del gobierno local, evitar la confrontación y mantener abiertas las vías de comunicación resulta fundamental para impedir que la situación termine perjudicando a los estradenses.

También respondió a algunas de las cuestiones planteadas por la representación sindical durante el anuncio de la huelga. En concreto, a las referencias realizadas sobre la futura licitación del servicio y a la supuesta falta de información en relación con los pliegos del próximo contrato. Sobre este asunto, Óscar Durán aseguró que dicha documentación ya está preparada y defendió que la decisión de no facilitar una copia responde a criterios técnicos y jurídicos destinados a garantizar la legalidad del procedimiento, la libre concurrencia entre empresas y la defensa del interés público.

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La reacción del Concello se produce un día después de que la plantilla de Geseco ratificase en asamblea la convocatoria de huelga ante el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo y la falta de avances en sus reivindicaciones salariales. Según expuso la CIG, el principal punto de conflicto se encuentra en la actualización de las condiciones económicas de una plantilla integrada por una veintena de trabajadores que, según el sindicato, lleva ocho años sin experimentar mejoras salariales relevantes. La propuesta defendida por la representación sindical pasa por la firma de un convenio con una vigencia de dos años que contemple una subida equivalente al IPC de 2025, cifrada en el 4,2 %, así como un incremento adicional del 2 % para 2026.