Diez mandamientos para el Galo de Curral de Vila de Cruces

Vila de Cruces celebró por todo lo alto su fiesta gastronómica y el exquisito gallo criado en los corrales del municipio se maridó, como es habitual, con música y buen ambiente. Los vecinos se despertaron con la música de los grupos tradicionales Vai Nela de Salgueiros y O Arco de Merza y sus melodías fueron acercando a vecinos y visitantes a la Praza Juan Carlos I, epicentro de la actividad festiva.

Bernabé

Con degustación de gallo guisado, a tres euros la ración, la demanda se desbordó y se vendieron las 500 raciones preparadas por el cocinero Antonio Asorey. La primera sorpresa de la mañana llegó de la mano del cuarteto local Xuntounos Ela que, como colofón a sus versiones de temas clásicos de la música gallega o internacional anunció al alcalde, Luis Taboada, que se cumpliría su petición del año pasado y la fiesta tendría su propia canción. Entre sus estrofas sobresalen las que definen a esta ave como ese tipo ben fermoso/galante de nacemento/e con ese andar airoso/é o galo de curral/ o xefe do galiñeiro/que ten a todas as galiñas/toliñas no mundo enteiro. El grupo se llevó una ovación cerrada segundos antes de que la actriz gallega María Mera se subiese al escenario para ofrecer un pregón elaborado desde el interior de alguien que, manifestó, reivindica el rural y el modo de vida de sus gentes. Recordó a su fallecido padre, albañil de profesión, que, dijo, trabajó mucho por la zona de Vila de Cruces. Rodeada de móviles de los que querían retratarse con ella desde que llegó, algunos de los presentes le confesaron haber conocido a su progenitor, fallecido hace cuatro años. María Mera cerró su intervención con lo que describió como los dez mandamentos do Galo de Curral de Vila de Cruces. Así, reclamó a los presentes que amasen al protagonista de la fiesta por encima de todas las cosas. Santificarás as festas e bailarás con Carlos Baute, abolirás as présas na cociña, non cobizarás o preto do veciño aínda que lle tocara a pata máis grande, visitarás Vila de Cruces e as nosas aldeas, non dirás falsos testemuños sobre as dietas o non desexarás outra festa que non sexa esta fueron algunas de sus advertencias de obligado cumplimiento para vecinos y visitantes de esta trigésimo segunda edición de una fiesta de interés turístico de Galicia.

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La jornada en imágenes / Bernabé

El plato fuerte del día, musical que no gastronómico, llegó de la mano del cantante venezolano Carlos Baute. Sin más compañía en el escenario que unas gafas de sol el solista repasó algunos de sus éxitos. Arrancó el espectáculo con el tema Mi medicina y la novena canción, con la que despidió para irse a degustar un gallo [reclamó si podía llevarse otro] fue Colgando en tus manos.