El Concello lleva los cursos digitales para mayores de 60 a las parroquias

El programa de formación digital YoConecto, impulsado por la Fundación Cibervoluntarios en colaboración con el Concello da Estrada, continúa ampliando su alcance en el municipio después de haber superado los 140 participantes en sus dos primeras fases formativas. La iniciativa, dirigida especialmente a personas mayores de 60 años, da ahora un paso más con la puesta en marcha de cursos en distintas parroquias, acercando esta oferta educativa al ámbito rural.

Según informó el Concello, un total de 140 vecinos participaron ya en las acciones desarrolladas desde el inicio del programa. La primera fase reunió a 62 personas en tres cursos diferentes, aunque la elevada demanda obligó a duplicar algunas de las formaciones para poder atender todas las solicitudes.

La segunda etapa, desarrollada entre los meses de febrero y mayo en las aulas de la Casa da Música, contó con otros 78 participantes distribuidos en seis acciones formativas. Los asistentes recibieron conocimientos relacionados con el uso de herramientas de comunicación como WhatsApp y Telegram, la banca digital, las compras seguras por internet o el manejo de las redes sociales.

El concejal de Novas Tecnoloxías, Manuel Magariños, destacó la apuesta municipal por extender este tipo de formación más allá del casco urbano. En este sentido, explicó que el objetivo es garantizar que las competencias digitales lleguen a todos los rincones del municipio y facilitar que la población pueda desenvolverse con autonomía en un entorno cada vez más digitalizado.

La parroquia de Oca se convirtió en la primera experiencia piloto de esta ampliación. Allí se desarrolló un curso de iniciación al mundo digital con 14 inscritos y recientemente comenzó una nueva formación que reúne a otras 15 personas. Además, para el mes de junio está previsto un tercer curso dedicado a la creación de contenidos mediante inteligencia artificial. Paralelamente, el Concello puso en marcha un nuevo ciclo formativo en Codeseda.

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La administración local subrayó que la posibilidad de impartir estas actividades en los centros sociales de las parroquias fue posible gracias a la conectividad proporcionada por la red AEstradaDixital. Todos los cursos son gratuitos, tienen un carácter eminentemente práctico y permiten a los participantes obtener un certificado oficial al finalizar la formación. Además, el programa continuará durante las próximas semanas con nuevas convocatorias en la villa, entre ellas cursos sobre redes sociales y creatividad con inteligencia artificial, ante el creciente interés despertado entre la población.