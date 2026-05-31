El Concello de Lalín entregará diez premios y menciones especiales en la Gala do Deporte

El Salón Teatro de la capital dezana acogerá el miércoles 12 de junio a partir de las 20.30 horas la Gala do Deporte de Lalín, un evento institucional que regresa tras su última edición en 2022. La concejala de Deportes, Noelia Seijas, presentó los detalles acompañada por el edil Pablo Areán y el asesor del departamento de Deportes José Antonio Varela. La cita se fija con carácter bienal para no coincidir con años electorales, buscando proteger la neutralidad de los galardones y garantizar una valoración más justa de las dos últimas temporadas.

La convocatoria pretende ser un escaparate y una plataforma de reivindicación del excelente momento competitivo que vive el tejido deportivo lalinense a todos los niveles. Noelia Seijas enfatizó el enorme orgullo que supone para el Concello la proyección exterior de sus atletas, declarando que "esta gala do deporte é una oportunidade para recoñecer nos éxitos deportivos, entre los que en Lalín temos de todos os niveles, autonómicos, nacionis e estes días estivemos na prensa tamén con éxitos europeos". La edil lalinense remarcó que el evento no solo persigue aplaudir los triunfos de élite, sino que "tamén recoñece o traballo diario, a constancia e o compromiso de todos os deportistas, clubs, escolas, adestradores, familias e directivas, por suposto, que fan posible que o deportivo siga medrando sendo referente no noso concello".

El reglamento técnico introduce un sistema participativo para la elección de los ganadores. En una primera fase, los propios clubes de Lalín se encargaron de postular a los candidatos en cada modalidad. La organización exigió como requisito obligatorio que las entidades no pudiesen proponer únicamente a miembros de su propio club. Tras finalizar este plazo de presentación, se realizará una criba técnica que dejará seleccionados a un total de tres finalistas nominados por cada categoría. La responsabilidad de elegir a los ganadores absolutos recaerá de forma independiente en un jurado compuesto por los periodistas locales, quienes emiten sus votos valorando toda la campaña.

La estructura de los galardones constará de diez grandes categorías de premios principales que cubrirán todo el espectro del deporte municipal. Se entregarán distinciones al mejor deportista masculino absoluto, mejor deportista femenina absoluta, mejor promesa masculina y mejor promesa femenina para las jóvenes promesas de las categorías de base. El deporte veterano dispondrá de su propio espacio de distinción con el premio al mejor deportista máster, tanto en modalidad masculina como femenina. Asimismo, los premios institucionales reconocerán al mejor club deportivo de la campaña, otorgarán el tradicional reconocimiento a la trayectoria de toda una vida para ensalzar carreras de dedicación prolongada, y premiarán la labor fundamental de los patrocinadores privados y colaboradores comerciales que sostienen los proyectos locales.

Junto a los diez premios principales, el Concello implementará en esta edición un bloque de menciones especiales. Tendrán una adjudicación automática y directa, sin someterse a votaciones externas ni deliberaciones del jurado. Se entregarán de manera directa a todos aquellos candidatos y deportistas pertenecientes a clubes participantes que, como requisito mínimo indispensable dentro de sus respectivas disciplinas, se hayan proclamado formalmente campeones de Galicia en alguna de las modalidades oficiales en las que hayan competido.

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En cuanto a la puesta en escena, Noelia Seijas avanzó que la organización ha diseñado una gala con un formato muy dinámico, ameno y moderno. El Concello busca huir de las ceremonias institucionales excesivamente rígidas o monótonas de antaño, por lo que han diseñado una estructura festiva inspirada de forma directa en el modelo de galas cinematográficas como los Premios Goya. Para mantener el suspense y la emoción del público asistente en el teatro hasta el último minuto, los nombres de los ganadores definitivos no se anunciarán previamente, sino que se revelarán en riguroso directo sobre el propio escenario. El público y los nominados podrán ver proyectadas en pantallas gigantes las imágenes y fotografías de los tres finalistas oficiales antes de proceder a la apertura de los sobres oficiales.