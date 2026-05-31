Celebración
Celsa Carballude, la nueva centenaria de Lalín
Nacida en Donsión, fundó con su esposo la librería y el bazar Reboredo
Celsa Carballude Rodríguez se sumó a la nómina de centenarios lalinenses y lo celebró con su familia. Cuatro generaciones se reunieron en un restaurante de la capital dezana para, tras la comida, arropar a la protagonista de la jornada para soplar las velas.
Nacida en Donsión, en 1926, se casó con Antonio Reboredo y establecieron su residencia en Donramiro, parroquia en la que son muy conocidos, aunque también para varias generaciones de lalinenses. Con su marido, ya fallecido, pusieron en marcha dos negocios en pleno centro de la villa: la librería y el bazar Reboredo, situados uno frente al otro en la calle Joaquín Loriga. El matrimonio tuvo una hija, Milagros, y dos nietos, Manuel y José Antonio. Su bisnieta, María y sus nietas políticas, Leonor y María, tampoco se perdieron esta jornada de fiesta. Fortaleza, capacidad de trabajo, inteligencia y carácter son algunas de las cualidades de Celsa, feliz, en este día, rodeada de los suyos.
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