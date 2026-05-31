La Casa de Álvaro de Lalín abre la próxima semana como oficina de turismo y espacio de atención al peregrino

El Concello de Lalín abrirá la próxima semana la Casa de Álvaro como oficina municipal de turismo y espacio de atención al peregrino. El bajo del edificio ya cuenta prácticamente con todo el mobiliario y medios necesarios, también tecnológicos, para el estreno de esta rehabilitada construcción adquirida por la administración municipal y recuperada con fondos de la Xunta de Galicia.

Además de mobiliario y pantallas para la reproducción de soportes audiovisuales, en este espacio fueron colocados dos esculturas de la colección de cerdos, uno de ellos alusivo al Camino de Santiago. Lo que resta por instalar [se hará previsiblemente el lunes] son las pantallas de gran formato adquiridas por el Concello mediante un convenio con la Diputación provincial que serán visibles desde la calle una vez que se colocarán en dos de los grandes ventanales del bajo del inmueble. Se trata de dos monitores de última generación con en torno a dos metros de alto.

La localización de la Casa de Álvaro, en pleno centro de la villa y por donde discurre el Camiño de Inverno, una de las dos rutas jacobeas que atraviesan el municipio, es estratégica para informar a los caminantes interesados en conocer recursos turísticos o patrimoniales de Lalín, sin perder de vista su gastronomía.

Noticias relacionadas

Hace ahora cuatro años la administración municipal cerraba la compra de la casa por 650.000 euros a abonar en cuatro anualidades. La casona de estilo modernista está enclavada en pleno Kilómetro 0, fue construida en 1913, y consta de planta baja, primer piso y bajo-cubierta, que abarca una superficie que ronda los 200 metros cuadrados. En marzo pasado se recepcionaban las obras financiadas por la Xunta con más de un millón de euros, un remate de obra que se demoró más de lo previsto por un modificado.