Silleda presenta al Plan Vía Depo un proyecto de mejora de pistas en Breixa y Parada superior a los 228.000 euros

El Concello de Silleda acaba de presentar al Plan Extraordinario Vía DePo el proyecto de mejora de varios viales municipales en Breixa y Parada, con un presupuesto base de licitación de 228.717 euros y destinado a reparar y reforzar el firme de caminos municipales muy dañados durante el tren de borrascas del pasado invierno.

Las actuaciones tendrán lugar, en concreto, en las aldeas de Portodabalde, Redemuiños y Souto Nogueira, en la parroquia de Parada, así como en O Outeiro, de Breixa. Son vías que además de dar acceso a estos núcleos desde la PO-534 y la EP-6506, también prestan servicio a explotaciones ganaderas, parcelas agrícolas y superficies forestales del entorno. El ejecutivo local indica que estas pistas soportan «un tránsito crecente de vehículos vinculados ao transporte de animais, maquinaria agrícola ou subministros para granxas». El plazo de ejecución de los trabajos será de dos meses, con un plazo de garantía de dos años a contar desde la recepción de los trabajos. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, agradece a la Diputación líneas como el de Vía DePo, dotado con 8 millones de euros y destinado a los municipios con menos de 50.000 habitantes. La regidora confía en que la solicitud de Trasdeza sea atendida «para poder executar canto antes unhas obras que son moi necesarias para a veciñanza pero tamén para o conxunto da actividade económica vinculada ao rural».

Por otra parte, el Concello está ejecutando obras de mejora en viales de Chapa, Sestelo (Escuadro), Eirexe (Moalde) y Forcas (Laro), con mejoras de accesos a estas localidades.