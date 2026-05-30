Rural TIC acaba con una gran acogida en parroquias y centros educativos

Silleda cerró una nueva edición del programa Rural TIC, una iniciativa de la empresa pública Ineco vinculada al Ministerio de Transportes y que por segundo año recaló en el municipio para avanzar en la digitalización del rural y acercar herramientas tecnológicas útiles en el día a día. El ciclo estuvo coordinado por la Concellería de Medio Rural, con la concejala Asunción García al frente, y volvió a contar con una excelente acogida tanto en las parroquias como en los centros educativos.

En las feligresías, las aulas se celebraron en los locales sociales de Lamela, Dornelas, Graba, Breixa, Laro, y Abades, con sesiones abiertas a la participación de todos los vecinos y vecinas. En estos talleres se abordaron cuestiones relacionadas con el uso de aplicaciones como el correo electrónico, WhatsApp, Bizum, Liña Verde o la aplicación del Sergas.

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En cuanto a los centros educativos, hubo sesiones en el IES Pintor Colmeiro y el colegio María Inmaculada sobre la tramitación de ayudas en línea, mientras que el alumnado de los dos CEIP del municipio pudo participar en talleres de programación en Scratch, que es un lenguaje de programación visual en el que en lugar de letras se emplean bloques de colores para crear historias interactivas, juegos o animaciones.