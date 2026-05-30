La plantilla de Geseco en A Estrada convoca huelga durante el San Paio

La plantilla de Geseco, empresa concesionaria del servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos, ha convocado una huelga durante las fiestas de San Paio ante el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo y la falta de avances en sus reivindicaciones salariales. La decisión fue ratificada por los trabajadores en una asamblea celebrada este viernes y llega después de varios meses de contactos tanto con la dirección de la empresa como con la administración municipal, sin que, según denuncia la CIG, se hayan producido progresos significativos.

Según explican desde la agrupación sindical, el principal punto de conflicto es la actualización de las condiciones económicas de la plantilla, integrada por una veintena de trabajadores. En este sentido, indican que los empleados llevan ocho años en una empresa privada sin mejoras salariales relevantes, una situación que consideran insostenible debido al incremento del coste de la vida registrado en los últimos años.

La propuesta trasladada por la representación sindical pasa por la firma de un convenio con una vigencia de dos años, cuya principal demanda es una subida salarial equivalente al IPC de 2025 (4,2 %), así como un incremento adicional del 2 % para 2026. La CIG asegura que esta es la única cuestión irrenunciable dentro de la negociación, mientras que el resto de aspectos permanecen abiertos al diálogo.

Además, critican que la empresa vincule cualquier mejora económica a la resolución del nuevo contrato municipal del servicio. Según expusieron durante la rueda de prensa, la falta de información sobre la futura licitación y la ausencia de los pliegos impiden conocer en qué condiciones se prestará el servicio en los próximos años. El sindicato considera que esta incertidumbre no puede justificar el retraso en la actualización de las condiciones laborales y que esperar a la adjudicación del futuro contrato supondría hipotecar la negociación colectiva.

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Ante esta situación, los trabajadores acordaron convocar una huelga que comenzará a las 00.00 horas del 25 de junio y se prolongará hasta las 24.00 horas del 27 de junio. El sindicato no descarta nuevas movilizaciones en las próximas semanas para visibilizar el conflicto y reclamar avances en la negociación.