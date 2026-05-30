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O Open de Pesca a Mosca contará con 24 participantes

O Clube de Pesca a Mosca Gallaecia organiza hoxe a décima edición do Open de Pesca a Mosca Concello da Estrada, un campeonato que contará coa participación de 24 pescadores. Os participantes pasarán o día no río, parando para almorzar xantar e rematando a xornada cunha cea. Haberá regalos para todos eles.

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