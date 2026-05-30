La gratuidad del parking Europa de Lalín podría limitarse a un máximo de doce horas

La aprobación del nuevo reglamento para el funcionamiento del parking Europa generó un debate entre gobierno y oposición en el pleno de este viernes que el alcalde, José Crespo, acabó despachando con un anuncio. La instalación, gratuita durante 24 horas desde octubre de 2022, podría rebajar el acceso libre a 12 horas para, en palabras del mandatario, favorecer la rotación de vehículos y funcionar como un verdadero servicio público que favorezca al mismo tiempo la actividad de comercio y hostelería.

Crespo defendió la utilidad de un recinto que, reconoció, fue recuperado por el cuatripartito tras años cerrado, al tiempo que indicó la estrategia política de su equipo para el aparcamiento está todavía definiéndose. Así, avanzó la necesidad de levantar la parte superior para, con la renovación de la tela asfáltica, erradicar las filtraciones de agua al interior y consideró más que acertada la idea de dejar las plantas primera y tercera para aparcamiento libre por tiempo limitado, con la segunda reservada para los abonados que pagan solo 30 euros al mes. También, para optimizar su funcionamiento, se dotará al estacionamiento de mecanismos digitales más avanzados que permitan controlar de forma certera los accesos libres.

La oposición había cuestionado antes con dureza la gestión del gobierno local al entender que el parking no cumplía con la función prevista e incluso se habló de caos e improvisación, la última vez, cuando se sortearon las plazas para los abonados. Todas las fuerzas de la oposición advirtieron a la concejala Karen Fernández Lamela de que el reglamento que traía a pleno mostraba lagunas legales y desde Compromiso, Rafael Cuíña, apuntó que un contencioso por parte de un cliente podría tumbar el expediente. Crespo salió en auxilio de su concejala y aseguró que se pretendía regular el funcionamiento del estacionamiento y, en relación a la obligación de que los abonados pagasen 30 euros por un mando dijo que en su momento si habría que reintegrarles el dinero así se haría. Al ejecutivo se le reprochó que primero sortease las plazas y después llegase a pleno con una norma y no al revés. «Se temos que poñerlle un punto máis ou unha coma, farémolo», declaró, sobre posibles modificaciones del acuerdo regulador. Negó, sin embargo, que no existiese control alguno sobre coches que llevan meses estacionados y garantizó que son sancionados. Con el sistema de video vigiliancia en funcionamiento, ahora resta que los mecanismos de entrada y salida funcionen correctamente en las plantas de acceso libre, pues los abonados ya tienen su entrada independiente.

Internet

Por unanimidad se aprobó la moción del grupo de gobierno sobre la solicitud de un mapa del servicio de fibra óptica y un plan de choque que garantice el acceso a Internet de alta velocidad en todo el territorio lalinense. La edil Raquel Lorenzo reprochó al Gobierno central que no se preocupase por una cuestión que debería estar desarrollada a finales del año pasado. La socialista Alba Forno afirmó que ese mapa ya existe, pero Lorenzo le trasladó que no está actualizado y que para avanzar en la lucha contra la brecha digital la conexión de alta velocidad no debe distinguir entre vecinos o empresas en función de su localización. Crespo, que pidió elecciones anticipadas y reiteró su expresión de franquicia de poder para referirse al PSOE, apuntó que el ministerio recientemente aseguró que la cobertura en la provincia de Lugo ronda el 99%, cuando la realidad es que hay más de 30.000 viviendas sin este servicio.

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Teresa Varela se estrenó como edil no adscrita solicitando un plan integral de acondicionamiento de aceras, limpieza y mejora estética. El edil de Obras, José Cuñarro, se aplicó con dureza contra la exedil de Compromiso y le trasladó que las brigadas municipales nunca trabajaron tanto, existe un contrato de mantenimiento de zonas verdes y se actúa en el Paseo do Pontiñas. Para Cuñarro, cuando Varela formaba parte del gobierno de coalición estas eran cuestiones pendientes. También reivindicó las gestiones del gobierno local ante administraciones superiores para mejoras en carreteras nacionales, autonómicas o provinciales. Teresa Varela insistió en la necesidad de preservar un núcleo urbano habitable, limpio y cuidado.