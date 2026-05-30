Erea Rey repite como candidata del BNG a la Alcaldía de Silleda

La actual concejala del BNG de Silleda, Erea Rey, volverá a encabezar la lista de la formación nacionalista para las municipales de 2027. Su candidatura [ya había liderado la formación en 2023] fue anunciada en un acto con la participación de la familia nacionalista trasdezana, entre ellos, su compañero de grupo municipal, Xerardo Díaz Casal. En el parque de As Pedrosas también estuvieron la diputada autonómica Ariadna Fernández y la alcaldesa de Tomiño, Sandra González.

Rey reivindicó reivindicó el trabajo realizado por el BNG en los últimos años y dio un paso adelante como candidata. En este sentido indicó: «levamos tres anos traballando por una Silleda chea de vida: unha Silleda onde a xente nova poida quedar, onde haxa servizos no rural e onde se goberne con transparencia e diálogo». La futura aspirante a la Alcaldía subrayó que su propuesta no responde a un liderazgo individual, sino al esfuerzo colectivo. «Non fala unha cara nova, fala o traballo dun equipo comprometido durante estes anos». Rey contrapuso con claridad dos modelos de ayuntamiento, las dos décadas de gobierno del PSOE en Silleda frente a 20 años de gobierno del BNG en Tomiño. Dijo que en la localidad regida por Sandra González hay proyecto, transformación y diálogo, mientras el Concello de Silleda continúa sin presupuestos, sin planificación y con un gobierno que no escucha, evidenciando la necesidad de una alternativa política en el municipio. La nacionalista defendió que «Silleda merece moito máis: un proxecto, ilusión e un goberno que conte con toda a súa xente».

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Xerardo Díaz indicó que el BNG no puede perder un minuto y debe trabajar ya para un cambio que, dijo, es una sensación creciente entre la ciudadanía. La diputada Ariadna Fernández manifestó que Rey da continuidad a un trabajo de años con el objetivo de llevar al BNG a la Alcaldía y construir un concello que aporte respuestas a los vecinos. La alcaldesa de Tomiño puso el acento en el espíritu de proximidad, compromiso y trabajo consante para la ciudadanía que encarna esta formación en Trasdeza.